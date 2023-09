Chanos: Čínský trh bude dál neatraktivní

Náš pohled na Čínu je negativní již celou řadu let. Pro Bloomberg to uvedl Jim Chanos, který je známý jako investor zaměřující se na krátké pozice neboli sázky na pokles hodnoty akcií a dalších aktiv. Chanos se domnívá, že rizika spojená s čínským realitním trhem přímo neovlivňují západní bankovní systémy. „Mohou to držet uvnitř, ale velký problém to je,“ dodal.



Investor se domnívá, že návratnost investic do „další vysokorychlostní železnice či letadla“ je v Číně již velmi nízká. To ukazuje na vyčerpanost současného ekonomického modelu. „Máme na Číně krátké pozice již několik let, paradoxně jsou ale nyní nižší než před 10 – 12 lety, protože akciový trh tam po tuto dobu v podstatě stagnuje a nemá směr,“ dodal. S tím, že pro západní investory „to bylo po řadu let špatné místo, kde mohli zaparkovat své peníze.“ K tomu podle Chanose Čína velmi špatně nakládá s kapitálem ze Západu.



Investor míní, že čínský akciový trh nebude nabízet zajímavou návratnost ani v dalších letech. Jeho fondy přitom mají na tomto trhu „některé přímé krátké pozice na finančních titulech“, k tomu drží pozice nepřímé, které jsou vývojem v Číně značně ovlivněny. První skupina přitom nyní netvoří více než 5 – 6 % celkové velikosti Chanosova investičního portfolia.



Chanos odpovídal na dotaz týkající se spolehlivosti čínských ekonomických dat a informací. Podle něj se ty, které se týkají produktu, dají paradoxně považovat za spolehlivé. Čína totiž stále používá ekonomický model, který stojí na investicích. To znamená, že „je jedinou zemí, která již na počátku roku ví, jaký bude její celoroční produkt.“ Jinak řečeno, investice a ekonomická aktivita tu jsou dány předem na základě plánu, který je pak dodržen.



„Ať už má být číslo jakékoliv, stimulace bude taková, že jej bude dosaženo,“ dodal expert. Problém je ovšem v tom, jakou „kvalitu“ pak taková čísla a ekonomická aktivita mají a jaký je dopad na bankovní systém, výši a kvalitu zadlužení. V následujícím grafu ukazuje vývoj čínského produktu spolu se svým indikátorem ekonomické aktivity. A také predikce do roku 2024. Ekonomové této banky tedy konkrétně čekají, že letos čínské hospodářství poroste o 5,4 % a příští rok o 4,5 %:



Zdroj: X





Zdroj: Bloomberg