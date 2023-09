Čínská ekonomika vykazuje známky stabilizace, zlepšila se výroba i maloobchod

Čínská ekonomika po sérii nepříznivých dat vykazuje známky stabilizace. Za srpen se zvýšila jak průmyslová výroba, tak maloobchodní tržby, naopak míra nezaměstnanosti se překvapivě snížila. Oznámili to dnes čínští statistici. Výhled ale zastiňují přetrvávající problémy v realitním sektoru, uvedla agentura Reuters.



Průmyslová výroba se v srpnu zvýšila meziročně o 4,5 procenta po růstu o 3,7 procenta v červenci. Výsledek překonal odhady analytiků, kteří sice se zrychlením tempa růstu počítali, ale pouze na 3,9 procenta. Růst maloobchodních tržeb meziročně zrychlil z 2,5 na 4,6 procenta, zatímco analytici čekali tříprocentní tempo růstu.



Růst výroby je nejrychlejší od dubna, růst maloobchodních tržeb od května. Tržby jsou ukazatelem vývoje spotřeby a k jejich růstu přispěla zejména letní turistická sezona.



Solidní vývoj důležitých ekonomických ukazatelů naznačuje, že série nedávných kroků na podporu hospodářství patrně zabírá. Podle analytiků se ale zatím ještě nedá říct, že Čína spolehlivě nastoupila cestu silného oživení ekonomiky. Zejména v realitním sektoru je důvěra stále nízká, což má na hospodářské vyhlídky nepříznivé dopady.



"Navzdory známkám stabilizace ve výrobě a souvisejících investicích bude na hospodářský růst i nadále negativně působit propad investic v realitním sektoru, který je v krizi," řekl hlavní ekonom pro oblast Asie a Tichomoří ve společnosti Natixis Gary Ng.



Číně se po pandemii covidu-19 nedaří nastartovat silný hospodářský růst. Ekonomika sice přechodné zlepšení vykázala, později se ale statistiky opět zhoršily. Jako problém se jeví právě realitní sektor, který je v Číně rozsáhlý, dále pokles kurzu čínského jüanu od začátku roku a také slabá globální poptávka po čínském průmyslovém zboží.



Objem čínské ekonomiky nyní dosahuje přibližně 18 bilionů dolarů (415 bilionů Kč) a krize v realitním sektoru na ni doléhá velmi silně. Existenční potíže má kvůli problémům s likviditou i společnost Country Garden, která je největším soukromým developerem v zemi. Investice do nemovitostí v srpnu pokračovaly v poklesu, meziročně se snížily o 19,1 procenta po červencovém poklesu o 17,8 procenta, ukazují propočty agentury Reuters.



Další zveřejněné údaje ukázaly slabou důvěru mezi investory, objem soukromých investic od ledna do srpna klesl meziročně o 0,7 procenta. Prohloubil se tak propad z období leden až červenec, který činil 0,5 procenta. Nejistota se promítá i v nižší ochotě firem nabírat nové zaměstnance, ačkoliv míra nezaměstnanosti na základě celostátního průzkumu překvapivě klesla proti červenci o desetinu procentního bodu na 5,2 procenta.



Finanční trhy na nejnovější data nezareagovaly nijak výrazně. Jüan zpevnil zhruba na dvoutýdenní maximum k dolaru a prodával se v kurzu kolem 7,27 jüanu za dolar. Hlavní index čínských akcií CSI 300 nejprve zpevnil, později ale o zisky přišel a v závěru klesl na 3708,78 bodu. To je proti předchozímu dni pokles o 0,66 procenta.