Ceny většiny výrobců v srpnu meziročně vzrostly, v zemědělství zrychlil pokles

Ceny většiny výrobců v srpnu meziročně vzrostly, naopak v zemědělství se dál prohloubil pokles, činil 16,4 procenta. V průmyslu ceny proti loňskému srpnu stouply o 1,8 procenta, ve stavebnictví o 3,7 procenta a ceny tržních služeb vzrostly o 5,3 procenta. Vyplývá to z informací, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.



Meziročně ceny zemědělských výrobců klesají čtyři měsíce v řadě, v červenci to bylo 14,3 procenta, v červnu 13,8 procenta a v květnu 10,2 procenta. V srpnu byly ceny v rostlinné výrobě nižší o 26,2 procenta a v živočišné výrobě o 2,4 procenta. Zhruba o třetinu zlevnily olejniny a obiloviny, naopak zdražila zelenina, brambory o téměř 83 procent. Meziměsíčně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 4,5 procenta.



V průmyslu meziroční růst cen mírně zrychlil z 1,4 procenta v červenci. V srpnu zdražily oproti loňskému roku například elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch o téměř 12 procent, černé a hnědé uhlí a lignit o 73 procent a o desetinu ostatní nekovové minerální výrobky. Naopak klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a chemických přípravků, základních kovů a dřeva, dřevěných a korkových výrobků. Meziměsíčně ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 procenta, předtím šest měsíců klesaly.



Meziroční růst cen stavebních prací zpomalil z červencových 4,8 procenta. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly v srpnu vyšší o 0,2 procenta. Meziměsíčně se ceny ve stavebnictví v srpnu zvýšily o 0,1 procenta a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 procenta.



Ceny tržních služeb pro podniky byly v srpnu meziročně vyšší o 5,3 procenta, v červenci to bylo 5,6 procenta. V srpnu například vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 23 procent a služby v oblasti nemovitostí o sedm procent. Meziměsíčně se ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,6 procenta, a to v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o sedm procent, uvedli statistici.