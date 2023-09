Jestřábí signály z Fedu trhům neprospívají ani dnes dopoledne

Zářijové zasedání Fedu podle očekávání nepřineslo změnu úrokových sazeb, ale představy bankéřů o jejich budoucím vývoji investory nepotěšily. Letošní zvýšení stále zůstává ve hře, příští a přespříští rok mají sazby klesat podstatně pomaleji, než naznačovala minulá prognóza. Inflace se sice vyvíjí příznivě, ale silná ekonomika udržuje potřebu utažené politiky po delší dobu.



Zprávy z Fedu daly další ránu dluhopisům, jejichž výnosy se vydaly vzhůru. 10Y splatnost dosud narážela v okolí 4,3 pct, tentokrát však rozhodně vykročila nad tuto úroveň a otevírá si prostor k dalšímu růstu. Výnosy byly naposledy takto vysoko v roce 2007. Na akciových trzích vidíme rovněž negativní odezvu, v čele s tradičně citlivými technologiemi.

Evropské akciové indexy jsou na tom dnes dopoledne většinou o něco lépe než včera Amerika, částečně i díky daleko menší váze technologií. Ztráty hlavních indexů jsou přesto citelné, když FTSE100 obchoduje -0,5 pct, DAX a AEX klesají o 0,8 pct a CAC40 je dole o více než procento. Nadto americké futures naznačují, že by pokles akcií na Wall Street mohl ještě pokračovat, i když mírnějším tempem.

Dolaru Fed prospěl, a přestože se dnes kurz vrací o něco výš, při současných 1,0650 si americká měna stále část zisků drží. Ropa pokračuje směrem dolů o 1,3 pct, ovšem náladu na trzích zlepšit nedokáže. Zlato klesá pod vahou vyšších výnosů a silnějšího dolaru. Na korunu v úvodu dolehlo dění ve světě, ale česká měna dokázala ztráty rychle setřást a vrátit se do blízkosti 24,40.

Na programu je dnes zasedání Bank of England, která by měla zvednout sazby o 25 bps. Mohlo by jít už o konec cyklu a stejně jako v případě Fedu se bude hrát o setrvalost sazeb na vrcholu. Krom toho vyjdou v zámoří filadelfský průzkum průmyslové aktivity, počty žádostí o dávky v nezaměstnanosti či prodeje starších domů.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4526 0.2123 24.4888 24.3873 CZK/USD 22.9440 0.2688 23.0140 22.8785 HUF/EUR 385.6630 0.3375 385.7631 383.8407 PLN/EUR 4.6221 0.0660 4.6284 4.6086

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7849 0.1837 7.7892 7.7378 JPY/EUR 157.9225 -0.0683 158.0560 157.4097 JPY/USD 148.1920 -0.0067 148.3720 148.1580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8660 0.2709 0.8665 0.8627 CHF/EUR 0.9667 0.8950 0.9673 0.9642 NOK/EUR 11.4849 -0.0900 11.5374 11.4701 SEK/EUR 11.9163 0.3529 11.9293 11.7798 USD/EUR 1.0656 -0.0624 1.0664 1.0617

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5610 0.6556 1.5620 1.5497 CAD/USD 1.3495 0.2578 1.3503 1.3460