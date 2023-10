Skupina zemí v čele s Francií navrhla kompromisní reformu trhu s elektřinou

Skupina zemí v čele s Francií navrhla kompromisní strukturu trhu s elektřinou v Evropské unii. Chce potlačit snahy některých států, které mají v úmyslu zavést přísnější kontrolu budoucích státních dotací pro elektrárny. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Součástí skupiny je i Česká republika.

Diplomaté EU uvádějí, že jednání o reformě trhu s elektřinou zůstávají na mrtvém bodě. Skupina zemí v čele s Německem usiluje o přísnější pravidla pro státní podporu. Tato skupina se obává, že Francie by mohla získat konkurenční výhodu díky svým jaderným elektrárnám.Španělsko, které nyní předsedá EU, vypracovalo v posledních měsících několik kompromisních variant, které by měly tyto obavy vyřešit. Návrhy se snaží zavést přísnější pravidla pro dotace, včetně požadavku, aby Brusel sledoval, zda tyto dotace nenarušují jednotný trh EU a případně zasáhl s cílem je omezit. Jedna z variant počítá i s tím, že by se pravidla pro státní dotace z návrhu reformy zcela odstranila.Francie připravila nový model, který by zrušil záruky navržené Španělskem. Návrh Francie kromě České republiky podporují také Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Na vlastním návrhu pracuje samostatně také Německo, to však svoji představu Španělsku ještě nepředložilo.Ministři mají jednat o dohodě 17. října. Diplomaté se snaží najít řešení, aby na tomto zasedání byla dohoda uzavřena.Úředník francouzského ministerstva energetiky uvedl, že není možné omezovat Francii v tom, aby umožnila svým spotřebitelům využívat výhod jejího energetického mixu ani omezovat schopnost ostatních členských států, které mají jaderné elektrárny, aby umožnily spotřebitelům využívat jejich mix. Návrh Francie je proto opačný."Důsledkem svobodné volby energetického mixu pro každý členský stát je odpovědnost. V případě Francie je jaderná energie společenskou volbou," uvedl úředník.