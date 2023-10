Morgan Stanley: Na odklon od akcií velkých technologií by trh musel uvěřit v reakceleraci ekonomiky, jinak se bude stále vrhat do záchranného člunu

Stratég Mike Wilson odpovídal na Bloombergu na dotaz, jak moc je jeho společnost vlastně zainvestována v akciích s ohledem na to, jak opatrný je stratégův současný pohled na tato aktiva. Wilson odpověděl, že nyní drží jen asi 5 % hotovosti, na akcích má ale podvážené pozice.



Z akcií banka podle stratéga vybírá hlavně defenzivnější tituly včetně těch růstových. K tomu Wilson připomněl, že letos táhnou akciový trh nahoru stále zejména velké technologické společnosti, řada menších firem za nimi zaostává. Podle jeho názoru je to proto, že investoři nadále preferují firmy, které vykazují velkou provozní efektivitu a zároveň mají silnou pozici na svém trhu a odolné rozvahy. Na to, aby se situace nějakým výraznějším způsobem změnila, by podle stratéga bylo třeba, aby investoři uvěřili v reakceleraci ekonomiky.



Odklon od akcií velkých technologických firem tedy podle experta přijde až ve chvíli, kdy investoři uvěří „nejen v to, že se americké hospodářství vyhne recesi, ale i v přicházející silnější růst.“ Pokud k takovému vývoji nedojde, bude mít trh podle stratéga stále tendenci vrhat se do „záchranných člunů“. Tedy na ty společnosti, které si letos vedly nejlépe. K nim pak stratég uvedl, že letošní růst jejich ziskovosti je zejména odrazem snižování nákladů. To přišlo poté, co minulý rok některé velké technologické společnosti své výdaje výrazně zvyšovaly. Letos radši otočily kurz a podařilo se jim dosáhnout znatelného zvýšení zisků.



Investoři tedy budou chtít v následujících čtvrtletích vidět, že rostou i tržby. Nebude jim tudíž stačit snižování nákladů, ale budou rozlišovat mezi firmami, které dokážou zvyšovat obrat a těmi, které ne. Na otázku týkající se vztahu mezi akciovým trhem a ekonomikou Wilson odpověděl, že současná fáze cyklu je pro akciový trh ta nejsložitější. Americké hospodářství se totiž nachází v pozdní fázi cyklu a situace je komplikovaná tím, že nezaměstnanost se drží stále velmi nízko, což je v takové době netypické.



Nízká nezaměstnanost podle experta neznamená, že by se ekonomika ve skutečnosti nenacházela ve své pozdní fázi, ale může to znamenat, že toto období bude trvat delší dobu. Tato specifická situace mj. znamená, že na rozdíl od předchozích cyklu centrální banka stále ještě nemůže snižovat sazby. Jinak řečeno, Fed nemůže být „proaktivní“. Tento vývoj podle stratéga způsobuje určité zmatení na akciových i dluhopisových trzích a bude třeba ještě nějakou dobu čekat, než se situace změní.



O sazbách na Bloombergu před časem hovořil Jonathan Gray z vedení společnosti Blackstone. Ten sice vidí celosvětový pokles inflačních tlaků, který umožní centrálním bankám zastavit zvedání sazeb, po této pauze ale podle investora nepřijde brzké snižování sazeb. Centrální banky budou pravděpodobně držet sazby na vyšších úrovních po delší dobu. Budou se snažit neudělat stejnou chybu jako v sedmdesátých letech. Tehdy po obratu inflace směrem dolů začaly rychle snižovat sazby, ale poté následoval opětovný růst inflace. Toho se nyní chtějí centrální banky vyvarovat, a proto se podle experta dá očekávat spíše jestřábí přístup centrálních bankéřů k dalšímu vývoji monetární politiky.





Zdroj: CNBC