Příští rok se dluhopisy vrátí na výsluní díky recesi, tvrdí analytik Bank of America

Dluhopisy se vrátí v roce 2024, kdy vyšší úrokové sazby přivedou ekonomiku do recese, predikuje Michael Hartnett z . Jakmile se recese, kterou zaceňují dluhopisové a akciové trhy, „promítne do ekonomických údajů, dluhopisy zaznamenají velkou rally a v první polovině roku 2024 by měly být nejvýkonnější třídou aktiv,“ napsal Hartnett ve své poznámce.

Hartnett, který byl po celý letošní rok pesimistický ohledně rizikových aktiv, zůstává prozatím medvědí vzhledem k pravděpodobnosti tvrdého ekonomického přistání v důsledku vyšších úrokových sazeb. Jeho tým „netrpělivě čeká na kapitulační výprodej a recesi či úvěrovou událost, která by vyvolala býčí uvolnění měnové politiky,“ uvedl.

To „vyvolá velkou rally u aktiv, která již diskontovala recesi,“ dodal.

Dluhopisy jsou rozkolísané od chvíle, kdy Federální rezervní systém naznačil, že úrokové sazby budou muset zůstat na vyšších úrovních pro déle, než se očekávalo. Výnosy 30letých amerických státních dluhopisů se tento týden poprvé od roku 2007 dostaly nad 5 %, což vedlo k poklesu akciových a podnikových dluhových trhů.

Propad dluhopisů však investory od nákupů neodradil. V týdnu do 4. října nateklo do dluhopisových fondů dalších 4,6 miliardy dolarů, což je již 34. týden přílivu finančních prostředků v řadě. „Žádná kapitulace se nekoná,“ napsal Hartnett s odvoláním na údaje společnosti EPFR Global. Akciové fondy rovněž zaznamenaly příliv 3,3 miliardy dolarů.

Na znamení rostoucí opatrnosti však investoři napumpovali 70,8 miliardy dolarů do hotovosti, což je největší příliv od července.

Pokud jde o akcie, Hartnett doporučuje prodávat index S&P 500 v horní polovině rozpětí 3600 až 4200 a je „přesvědčen, že medvědí trh má před sebou nedokončenou práci“. Index S&P 500 ve čtvrtek uzavřel na úrovni 4 258 bodů.