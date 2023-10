OpenAI zkoumá možnost výroby vlastních čipů pro umělou inteligenci

Americká společnost OpenAI, který vyvinula populární chatovací systém ChaGPT, zkoumá možnost výroby vlastních čipů pro umělou inteligenci (AI). Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s plány podniku. OpenAI podle nich v této souvislosti dokonce začala zvažovat převzetí některé čipové firmy.



Společnost OpenAI diskutuje podle zdrojů už od loňského roku o různých možnostech, jak řešit nedostatek čipů pro umělou inteligenci. Tyto možnosti zahrnují vytvoření vlastního čipu, užší spolupráci s dodavateli čipů i větší diverzifikaci dodávek.



Vytvoření vlastního čipu by si podle odborníků vyžádalo rozsáhlé investice a pravděpodobně by trvalo několik let. Převzetí některého čipového podniku by tento proces nicméně mohlo urychlit.



Společnost OpenAI se k informacím agentury Reuters odmítla vyjádřit. Šéf podniku Sam Altman si ale už dříve veřejně stěžoval na nedostatek čipů pro umělou inteligenci. Více než 80 procent globálního trhu s čipy vhodnými pro aplikace založené na umělé inteligenci kontroluje americká společnost .



Společnost OpenAI koncem loňského listopadu zdarma zpřístupnila ChatGPT veřejnosti a systém si rychle získal značnou popularitu. ChatGPT dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii. Na základě obrovského množství dat se učí, jak odpovídat na podněty uživatelů.