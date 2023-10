Už v 15:00, ještě se stíháte přípojit: WEBINÁŘ Končí éra drahých peněz a padá koruna. Kam zamíří Česko?

Česká ekonomika je v bodě zlomu. Boj s inflací vrcholí, úrokové sazby určující cenu peněz v ekonomice zřejmě brzy začnou klesat. Jak rychle a prudce to bude? Uvidíme sazby opět tak nízko jako před covidem? Síla koruny se zlomila již před časem a na českou měnu dopadá mix těžkých faktorů. Co od české měny čekat v nejbližších měsících a jaký má potenciál dlouhodobě? Co čekat od české ekonomiky, která se nedokázala vyškrábat zpět před covid a teď zásadně vychládá průmysl i ochota Čechů dále utrácet? Kdy se dostane znovu do formy a co jí brání přeřadit na vyšší rychlost?

Zveme Vás na webinář Patria Finance, na kterém se ve středu 18. října od 15:00 zaměříme na výhled pro Česko, sazby i korunu. Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš a hlavní analytik Tomáš Vlk se zamyslí nad otázkami, na které potřebuje odpověď či alespoň zkušenou a podloženou nápovědu investor, podnikatel i běžný člověk, a odpoví na otázky Vaše. Registrujte se zdarma na odkaze zde a nenechte si webinář ujít.