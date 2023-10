Dobré výsledky ohlásil Amazon a Intel, Wall Street ale zaznamenala i razantní propady

Zásadní pohyby se na Wall Street dnes udály na akciích technologických společností a , které reportovaly výsledky včera po uzavření trhu. Amazonu se povedlo zrychlit růst ve stěžejním cloudovém byznysu a investoři to ocenili nárůstem o 6,8 %. potom posílil dokonce o 9,3 % díky pozitivnímu překvapení ve výhledu na poslední kvartál roku. Pozitivní nálada se přelila i na konkurenční společnost AMD, jejíž akcie přidaly 2,9 %. O 2,9 % se zhodnotily i akcie společnosti Meta Platforms.



Mokrodata ukázala vyšší než očekávané zvýšení osobní spotřeby. To posunulo index spotřebních cen nahoru o 0,4 % oproti očekávaným 0,3 %. Jádrová inflace, která odhlíží od volatilních potravin a energií rostla v souladu s odhady o 0,3 %. Včerejší data o HDP ukázala, že americké hospodářství rostlo ve třetím kvartále téměř o 5 %. Silný trh práce a ekonomický růst pak nechávají otevřené dveře k dalšímu zvyšování sazeb, které by mělo zkrotit inflaci. Přesto se z 80 % počítá s tím, že na zasedání příští týden ponechá FED sazby beze změny.



Akcie těžaře propadly o 6,7 % po odreportovaném propadu zisku ve třetím kvartále. Nedařilo se ani konkurentovi Mobile, který ale poklesl pouze o 1,9 %. Velký propad zaznamenaly akcie automobilky , která stáhla svůj výhled na letošní hospodaření kvůli nejistotě ohledně možné stávky organizované odbory. Její akci tak propadly o 12,3 %. Z 245 společností z indexu S&P 500, které v této sezoně odreportovalo výsledky jich 77,6 překonalo očekávání. Není mezi nimi ale výrobce solárních panelů Enphase Energy, který po horších výsledcích propadl o 14,7 %.