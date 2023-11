Tomáš Vlk: ISM ukazuje konec zlepšování amerického průmyslu. Pro trhy je to plus

Zlepšování je zde ve smyslu zpomalování indikovaného poklesu. Ale i tak: Průmyslový index ISM se v říjnu zhoršil na 46,7 ze 49,0 bodů, zatímco se čekalo opakování zářijového výsledku. A překvapivě špatné jsou i detaily reportu. U klíčových položek ukazují prohloubení propadu nových objednávek (45,5) nebo přechod produkce od růstu zpět ke stagnaci (50,4).

Další detaily pak odhalují, že se v průmyslu za říjen zřejmě opět propouštělo, že objem rozpracovaných zakázek dál míří rychle dolů nebo že ceny klesaly o něco pomaleji než v září. Ve slovních odpovědích firmy začínají uvádět jasné zpomalování byznysu, místy mluví i o mírné průmyslové recesi (kovové výrobky).

Celkově vzato nás report ISM překvapil hlavně tím, že se postupné vylepšování čísel z posledních měsíců zadrhlo a hlavní index zamířil opět dolů. To na jednu stranu znamená menší motivaci pro Fed, aby ještě dál zvedal sazby, protože jde o negativní signál při vstupu do čtvrtého kvartálu. Na stranu druhou je tu ale právě indikace slabší ekonomiky. Obojí je plus pro dluhopisy, jejichž výnosy také míří dolů. Pro akcie jde v první fázi o dobrou zprávu, neboť hlavní pozornost míří na politiku Fedu a pohyb výnosů. Pokud by však měla ekonomika podobné signály vysílat dál, akciím se to už líbit nebude.