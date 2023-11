Blume: VW nyní nebude rozhodovat o dalších lokalitách pro gigafactory

Koncern nebude v současnosti rozhodovat o dalších lokalitách pro výstavbu gigafactory na baterie do elektromobilů v Evropě. Jedním z kandidátů přitom byla i Česká republika se svou zónou v Líních u Plzně. Kvůli pomalejšímu náběhu elektromobility v Evropě pro to nyní není důvod. V prohlášení pro tisk to uvedl předseda představenstva koncernu Oliver Blume. V pondělí o tom jednal s premiérem Petrem Fialou a ministrem průmyslu Jozefem Síkelou. Fiala nedávno řekl, že čas, po který může Česko jednat s automobilkou o umístění továrny, se blíží ke konci. Jeho vyjádření k rozhodnutí se očekává na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády.

"Vzhledem k situaci na trhu včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách v Evropě. Zároveň už koncern a PowerCo tři místa pro výrobu bateriových článků vybraly: (Německo), Valencie (Španělsko) a St. Thomas (Kanada). Tyto tři závody mají výrobní potenciál až 200 GWh ročně," uvedl Blume.

Česká vláda ve spolupráci s místními partnery odvedla podle Blumeho vynikající práci při přípravě potenciálního umístění továrny na baterie. bude v souvislosti s transformací své automobilky Škoda Auto na výrobu elektromobilů s vládou v úzkém kontaktu a bude pokračovat ve strategických jednáních, dodal.

Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer uvedl, že z obchodního pohledu nyní nelze o další továrně rozhodnout. "Jsem odhodláni pomáhat s transformací automobilového průmyslu. Budoucnost společnosti Škoda Auto je elektrická a my jsme se zavázali do roku 2027 investovat 5,6 miliardy eur do elektromobility a 700 milionů eur do digitalizace," uvedl. Vedle pokračování výroby elektromobilu Enyaq v Mladé Boleslavi bude v ČR Škoda Auto vyrábět rovněž nové velké elektrické rodinné SUV na bázi studie Vision 7S.

Premiér nedávno uvedl, že čas, po který může Česko jednat s automobilkou o umístění továrny, se blíží ke konci. V případě oddalování rozhodnutí by se Česko mělo podle něho soustředit na další strategické projekty.