KARO Leather po devíti měsících potvrzuje roční cíle. Otevře nový závod, chce překonat milionový milník prodejů kůží a do pěti let mít roční EBITDA 250 milionů korun

Společnost KARO Leather a.s., jejíž akcie se obchodují na trhu START pražské burzy, letos hodlá překonat poprvé v historii milník 1 milionu m2 vyrobených a prodaných kůží. Nasvědčují tomu průběžné výsledky za první tři čtvrtletí roku. V Brtnici u Jihlavy v listopadu otevírá již svůj druhý výrobní závod, který bude akcelerovat růst skupiny. Moderní provoz na zpracování kůží pro nábytkáře i obuvníky zahájí zkušební provoz již 16. listopadu. Během prvních třech kvartálů letošního roku zrealizovala skupina KARO Leather konsolidované tržby ve výši 244,21 mio. CZK, kdy bylo prodáno celkem 805 tis. m2 kůží. Vedení společnosti potvrzuje letošní výhled na úrovni prodejů i tržeb.





KARO Leather zároveň pracuje i na optimalizaci zadluženosti, pracovního kapitálu a likvidity, aby se spuštěním nových výrobních programů dokázala maximálně využít svůj růstový potenciál. Kromě čerpání dotací v hodnotě 139 mio. CZK, které významně sníží zadlužení skupiny, optimalizuje KARO Leather i své skladové zásoby, což bude mít za následek zvýšení likvidity skupiny a zefektivnění obrátkovosti, uvádí firma. „Rok 2024 pro nás bude přelomový z mnoha důvodů. Rozšiřujeme výrobní programy a hodláme obchodně naplňovat výrobní potenciál našich dvou výrobních závodů. Rok 2023 je pro nás milníkem prodej 1 milionu m2 kůží, ale v příštím roce to bude útok na zisk EBITDA ve výši 100 milionů korun. Registrujeme výrazný zájem nových odběratelů ze strany výrobců nábytku, ale také ze strany obuvnických firem,“ uvádí Jakub Hemerka, finanční ředitel KARO Leather a.s. „V regionu jsme jedinou výrobou svého druhu, a nejen to nám nyní přináší nové zákazníky,“ doplnil.

KARO Leather a.s. v těchto dnech oslavuje 4 roky od svého burzovní debutu v roce 2019, kdy během IPO prodala 1 milion ks akcií za cenu 40 CZK za akcii. Od té doby akcie posílily o 320 % na cenu 168 CZK. Souběžně s akciemi rostou i obraty a tržby. Před IPO byla skupina schopna ročně vyrobit a prodat zhruba třetinu letošního obratu. „Naším cílem je se během následujících 5 let dostat na roční zisk EBITDA 250 milionů korun,“ nastiňuje Jakub Hemerka.

Závod v Boršově za dobu od IPO zdvojnásobil své výrobní kapacity a nyní zde probíhá digitalizace výroby a významné investice do laboratoří. Například jen díky novým strojům zvyšující efektivitu finálních úprav kůží ušetří KARO Leather ročně více než 11 mio. CZK, uvádí firma.

V roce 2020 se firmě podařilo získat starý výrobní areál kožedělného družstva Snaha v Brtnici, kde KARO postavilo nový výrobní program na více než 6 tisících m2 zastavěné plochy. "Na jednom místě se zde nachází to nejmodernější vybavení na zpracování kůží a Brtnice se tak pravděpodobně stala tou nejmodernější výrobní halou svého druhu," formuluje firma: "Jednou z chloub této nové továrny je automatický třídič kůží, který využívá software na bázi umělé inteligence. Ten zvládne sám třídit zpracovávané kůže dle stovek různých parametrů a ve svém segmentu se jedná o světový unikát." Celý výrobní závod KARO Leather v Brtnici bude slavnostně spuštěn již 16. listopadu 2023 za přítomnosti významných investorů, obchodních partnerů a médií.

Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather a.s., sahá až do poloviny 90. let a původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy a v současnosti stále dochází k intenzivní investiční aktivitě. Největší investice nyní probíhají na brownfieldu v Brtnici, kde je dokončován druhý závod skupiny, který významně rozšíří výrobní možnosti i kapacity.

Foto: Hlavní akcionáři KARO Leather a.s. Zleva: finanční ředitel Jakub Hemerka, generální ředitel Pavel Klvaňa a předseda dozorčí rady František Bostl ze STARTEEPO

KARO je výsadní výrobou svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy a zavádí na evropský trh systém výroby ve formátu just-in-time. "Ten je v oboru zpracování kůží obrovskou inovací, jelikož současná konkurence KARO, která operuje převážně v jižní či západní Evropě, je svázána cechovními tradicemi, neflexibilní kooperací menších manufaktur, vyššími náklady na pracovní sílu, dražšími energiemi, i méně výhodnou logistickou polohou," uvádí sama firma.

Skupina KARO také vytváří v Česku nový ekosystém cirkulární ekonomiky využití hovězích kůží, které dnes často končí jako nezpracovatelný odpad v kafileriích.

V roce 2019 vstoupila holdingová společnost KARO Leather a.s. na trh START pražské burzy a na českou burzu RM-Systém. Většinový 79% akciový podíl ve skupině drží tři největší akcionáři: zakladatel a generální ředitel Pavel Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond CZEGG VENTURES z finanční skupiny STARTEEPO. Dalších 21 % akcií připadá na drobné investory, podílové a penzijní fondy.