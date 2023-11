Technologické tituly táhly indexy vzhůru

Hlavní zámořské akciové indexy uzavřely úterý v zelených číslech. Nejvíce se dařilo společnostem zaměřených na technologie, které pokračovaly v trendu, který nastartoval FED a jeho předseda Powell. Technologické tituly podpořil i další pokles výnosů US 10lettých dluhopisů, které se propadly až k 4,55 %. Trhy zároveň berou za hotové to, že FED již znovu sazby zvyšovat nebude a zároveň se investoři začínají přiklánět ke dřívějšímu snížení sazeb, to část investorů očekává již na zasedání, které proběhne v březnu 2024. Nástroj CME FedWatch Tool přikládá snížení sazeb v březnu 2024 pravděpodobnost zhruba 22 %.

Vítězem mezi akciemi z indexu S&P 500 je společnost Gen Digital (GEN), ta si připsala bezmála 9 % poté, co reportovala své výsledky. Výsledkům se již věnovali kolegové na Patria.cz v samostatném článku, co ale stojí za vypíchnutí je to, že společnosti se podařilo získat větší počet platících zákazníků a navrátila tak tuto metriku zpět k růstu.

Pomyslným poraženým je dnes společnost Air Products & Chemicals Inc (APD), ta ztratila takřka 13 %. Společnosti se sice povedlo doručit lepší upravené EPS ve výši 3,15 USD, čekalo se 3,12 USD, ale zklamala reportovanými prodeji, ty se propadly o 11 % meziročně na hodnotu 3,19 mld. USD, čekalo se 3,35 mld. USD. Radost investorům neudělala ani nová zpráva ohledně závodu v Louisianě, který společnost buduje. Společnost nově odhaduje, že náklady na realizaci projektu dosáhnout 7 miliard USD, původní odhad stanovil investici na 4,5 miliardy USD a tato aktualizace odhadovaných nákladů tak budí otázky o tom, zda vůbec bude závod profitabilní.

Zajímavá byla i dnešní zpráva, kterou přinesl Bloomberg Inteligence. Ten informuje, že se odhodlal k poměrně nestandardnímu kroku a pozastavil vývoj nového softwaru pro iPhone, iPad, Mac a další zařízení. Primárním důvodem, který měl být sdělen v minulém týdnu interně zaměstnancům je nutnost opravy chyb a bugů v aktuálních verzích operačních systémů a zároveň zrychlení jeho celkové odezvy. Inženýři Applu se tedy aktuálně budou věnovat primárně opravě aktuální softwaru. To by dle komentářů analytiků nemělo zpozdit vývoj a vydání nových verzí operačního softwaru od Applu, ale doporučují zprávu nadále sledovat a počkat i na případné vyjádření Applu samotného.

Hlavní akciové indexy končí dnešní den následovně: S&P 500 +0,28 %, NASDAQ 100 +0,90 % a Dow Jones +0,17 %