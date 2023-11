Powell a aukce zchladily optimismus, závěr týdne je zatím červený

Jerome Powell se na svém včerejším vystoupení na konferenci MMF věnoval i měnové politice a snažil se korigovat reakci trhů, jež následovala po posledním zasedání Fedu. K nadšení, které poslalo vzhůru ceny dluhopisů i akcií, tehdy stačily menší změny rétoriky. A síla reakce možná zaskočila i předsedu Fedu. Ten se včera vrátil k upozornění, že nebude váhat utáhnout politiku, pokud to bude vhodné. Centrální banka podle něj hodlá postupovat opatrně, aby se vyhnula riziku malého i přílišného utažení politiky.

Během včerejšího amerického obchodování ale měla na trhy vliv ještě další událost, na kterou jsme upozorňovali, a to aukce 30letého státního dluhopisu. Ta vedla k nárůstu delších výnosů asi o 10 bps, a přesto klesl převis poptávky na 2,24. To je zatím letošní minimum na splatnostech 10, 20 a 30 let. Posledních pár měsíců vidíme tendenci k poklesu. Datových vstupů je zatím málo na to, abychom mohli mluvit o nějakém silném varování, ale pokud zároveň aukce tlačí vzhůru výnosy, poptávka příliš silně nevypadá.

Ve výsledku se nejsledovanější 10Y splatnost zvedla na 4,630 procenta, takže se rozhodně nebavíme o obratu zpět k předešlým maximům u 5 procent. Stačilo to ale k ochlazení optimismu investorů a poklesu akciových trhů, když Nasdaq ztratil skoro procento. Dnes dopoledne kráčejí ve stejných šlépějích také evropské trhy. Mezi klíčovými indexy je na tom s jednoprocentní ztrátou nejhůř FTSE100. Mírně v červeném se pak nacházejí také americké futures.

Závěr týdne přinese ještě další komentáře z Fedu, ale po včerejším Powellovi si od nich už mnoho neslibujeme. Vyjde také spotřebitelská důvěra Michiganské university, a to tradičně i včetně inflačních očekávání.

Zatímco americké dluhopisové výnosy se dnes už stabilizují, evropské dohánějí jejich včerejší růst. Eurodolar ale po poklesu zůstává poměrně stabilní a obchoduje se u 1,0670. Další menší zisky si připisuje ropa.

Koruna ráno posílila po inflačních číslech, ale většinu zisků vrátila a nachází se u 24,50 za euro. Spotřebitelské ceny zrychlily na 8,5 pct meziročně, k čemuž přispěl hlavně "zub" ve srovnávací základně, když loni ze září na říjen inflace spadla. Trh čekal jen o desetinku méně, takže nárůst inflace neznamená žádný šok, na sestupném trendu se nic nemění a ČNB nová data nerozhází.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5087 -0.1087 24.5661 24.4479 CZK/USD 22.9665 -0.1087 23.0325 22.9015 HUF/EUR 377.3976 -0.4308 380.1965 377.1522 PLN/EUR 4.4293 -0.1201 4.4394 4.4176

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7814 0.1195 7.7898 7.7627 JPY/EUR 161.5875 0.0979 161.6600 161.3471 JPY/USD 151.4310 0.0780 151.4450 151.3250

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8738 0.1020 0.8740 0.8718 CHF/EUR 0.9636 0.0125 0.9648 0.9632 NOK/EUR 11.8865 -0.7150 11.9771 11.8621 SEK/EUR 11.6561 -0.0133 11.6681 11.6410 USD/EUR 1.0671 0.0103 1.0678 1.0656

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5733 0.1888 1.5746 1.5704 CAD/USD 1.3810 0.0243 1.3815 1.3791