Mise MMF čeká letos pokles HDP v Česku 0,4 procenta, příští rok růst 1,2 %

Česká ekonomika letos klesne o 0,4 procenta a v příštím roce vzroste o 1,2 procenta. Uvádí to hodnotící zpráva mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Česku, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo financí. V říjnovém výhledu přitom MMF očekával, že letos český hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 0,2 procenta a příští rok o 2,5 procenta. Mise MMF také předpokládá, že inflace dosáhne dvouprocentního cíle České národní banky (ČNB) na počátku roku 2025.



Odhady mise MMF jsou v souladu s listopadovou prognózou ČNB. Ohledně letošního roku jsou mírně optimističtější než aktuální prognóza ministerstva financí, které očekává pokles HDP 0,5 procenta, pro příští rok ale ministerstvo čeká růst 1,9 procenta. Za letošním ekonomickým propadem stojí podle mise MMF oslabení spotřeby domácností v důsledku poklesu reálných mezd.



Pro budoucí vývoj ekonomiky vidí mise MMF rizika ve směru nižšího růstu HDP. Podle ní můžou český hospodářský výkon ohrozit zejména zahraniční faktory, jako je opětovné narušen dodavatelských řetězců či růst cen energií v důsledku geopolitického napětí.



Inflace v Česku má podle mise sestupný trend, a to i přes statistický výkyv v letošním závěrečném čtvrtletí, který způsobilo loňské započítání úsporného tarifu na energie. Ke dvěma procentům by se měla dostal počátkem roku 2025. Rizika ale působí ve směru vyšší inflace, zejména to je napjatá situace na trhu práce, rychlé rozpouštění úspor domácností nebo možnost vnějšího cenového šoku.



Vzhledem k nejistotám ohledně vývoje inflace mise MMF doporučuje, aby v Česku zůstala po delší dobu přísnější měnová politika. ČNB by podle mise přinejmenším na počátku roku 2024 měla ponechat základní úrokovou sazbu na současné sedmiprocentní úrovni, její následné snižování by mělo být pozvolné.



Ve fiskální oblasti mise vítá vládní snahu o konsolidaci veřejných financí. Zároveň ale upozorňuje, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude česká ekonomika čelit tlakům na větší vládní výdaje spojené se stárnutím populace a s transformací hospodářství směrem k zeleným technologiím. Mise MMF konstatovala, že tyto finanční potřeby přitom nedokážou plně pokrýt příjmy z evropských fondů, a proto bude nutné najít dodatečné zdroje financování. Doporučuje proto upravit daň z příjmu fyzických osob tak, aby se podíl jejího inkasa na HDP dostal na úroveň před zrušením superhrubé mzdy. Česko by podle mise také mělo pokročit s důchodovou reformou.



Mise MMF hodnotí vývoj české ekonomiky každoročně. Zpráva má poskytnout nezávislé hodnocení hospodářského vývoje v každé členské zemi fondu.