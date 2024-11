Mise MMF čeká letos růst českého HDP o jedno pct, příští rok o 2,4 pct

Český hrubý domácí produkt (HDP) letos vzroste o jedno procento, v příštím roce růst zrychlí na 2,4 procenta. Střednědobý potenciální růst brzdí strukturální problémy ekonomiky, jako nedostatek pracovních sil a pomalý růst produktivity práce, uvedla dnes v hodnotící zprávě mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Česku. Potenciální růst české ekonomiky odhaduje na dvě procenta.



Meziroční inflace by se podle mise MMF měla v závěru letošního roku dostat nad tři procenta z říjnových 2,8 procenta. V polovině příštího roku by se ale měla dostat zpět ke dvouprocentnímu cíli České národní banky (ČNB), přispěje k tomu přísná měnová politika i slabý hospodářský výkon země.



Vedoucí mise MMF pro Českou republiku a Estonsko Vincenzo Guzzo uvedl, že Česká ekonomika prochází náročnou transformací. Tradiční průmysl, který byl tahounem české ekonomiky v minulosti, podle něj ztrácí dech. Obory s vysokou přidanou hodnotou brzdí nedostatek kvalifikované pracovní síly a omezený přístup ke kapitálu. Vysoká energetická náročnost české ekonomiky ji také dělá zranitelnou.



Mise MMF doporučila Česku, aby se zaměřila na větší flexibilitu trhu práce a usilovala také o příchod kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí. Stát by také měl omezovat administrativní zátěž a pokročit v digitalizaci. Mise fondu rovněž doporučuje, aby Česko bylo ambicióznější při úsilí o snižování emisí a více podporovalo rozvoj obnovitelných zdrojů energie.



Ve fiskální oblasti mise MMF uvítala postupnou konsolidaci veřejných financí, když by měl letošní deficit dosáhnout 2,3 procenta HDP. Ve střednědobém horizontu ale podle ní budou třeba další opatření, aby schodek zůstal na přijatelné úrovni a stát se mohl rozpočtově vypořádat s dopady stárnutí společnosti a s potřebou vyšších výdajů na obranu a bezpečnost.



Fond doporučuje přehodnotit strukturu daní v Česku. Zmiňuje přitom možnost posílení progrese u daně z příjmu fyzických osob nebo skutečnost, že daň z nemovitosti či spotřební daně jsou v Česku na nižší úrovni, než je evropský průměr. Na výdajové straně rozpočtu mise MMF doporučuje zastavit růst počtu státních zaměstnanců nebo cíleněji využívat sociální dávky.



Měnová politika v Česku zůstává podle mise MMF přísná a v příštím roce je prostor pro další snížení základní úrokové sazby ze současných čtyř procent. Za rovnovážnou úroveň považuje MMF tři procenta a předpokládá, že by ČNB mohla sazby na tuto hodnotu dostat v polovině roku 2025. Mise MMF také doporučuje centrální bance zvážit zmenšení objemu devizových rezerv, které dosahují 40 procent HDP. Takový krok by ale ČNB měla udělat způsobem, který minimalizuje dopady na kurz koruny.



Mise MMF hodnotí vývoj české ekonomiky každoročně. Zpráva má poskytnout nezávislé hodnocení hospodářského vývoje v každé členské zemi fondu. Aktuální predikce fondu odpovídá listopadovým odhadům českých institucí, když ministerstvo financí předpokládá letos růst HDP 1,1 procenta a v příštím roce 2,5 procenta a ČNB letos očekává růst jedno procento a příští rok 2,4 procenta.