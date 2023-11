Kofola ČeskoSlovensko kupuje většinový podíl ve společnosti Pivovary CZ Group, která rozvíjí značky piv Holba, Zubr a Litovel

ČeskoSlovensko kupuje většinový podíl ve společnosti Pivovary CZ Group, která rozvíjí tradiční značky piv Holba, Zubr a Litovel. Nápojářská rodina tak může na regionální úrovni vstoupit do další kategorie, ve které může využít své podnikatelské, distribuční a marketingové know-how. Dokončení transakce, která podléhá schválení antimonopolních úřadů, se očekává zkraje příštího roku. Na straně prodávajícího na transakci spolupracoval tým Patria Corporate Finance.



„V jsme se naučili rozvíjet tradiční a lokální značky se silným příběhem. Když se objevila příležitost investovat do pivovarů, které vyrábějí značky s dlouhou historií, za kterými stojí poctivé řemeslo a moderní výrobní zázemí, neváhali jsme. Věříme, že zkušenost našich lidí může pomoci k jejich rozvoji,“ vysvětluje Jannis Samaras, generální ředitel skupiny .

Pivovary CZ Group jsou pátou největší pivovarnickou skupinou v Česku, svým letošním ročním výstavem překročí produkci 800 tisíc hl, z čehož více než třetina piva míří na exportní trhy. V pivovarech v Hanušovicích, Přerově a Litovli společnost zaměstnává téměř 500 lidí. Piva značek Holba, Zubr, Litovel se zde vaří již více než 130 let tradičními postupy, za použití nejkvalitnějších surovin zejména z lokálních zdrojů. Díky tomu se těší mimořádné oblibě u zákazníků i nezávislých odborníků, o čemž dlouhodobě svědčí i bezkonkurenční řada prestižních mezinárodních a tuzemských ocenění.

„Kvalita našich piv je výsledkem nejen pečlivého dodržování tradičních technologických postupů výroby českého piva, ale i výsledkem odbornosti a umu zaměstnanců. Úcta k tradici, zručnost našich lidí, vysoká technologická úroveň pivovarů, zdroje kvalitní vody a suroviny zejména od lokálních dodavatelů jsou základem našeho úspěchu, potenciálem i závazkem do budoucna,“ říká Ing. Jaromír Dvorský, místopředseda představenstva Pivovary CZ Group. „Záleží nám na tom, aby byla zachována řemeslná tradice vaření piva, stabilní vztahy se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci a společenská odpovědnost firmy. To vše byla při jednáních o prodeji důležitá kritéria. Jsme rádi, že jsme našli partnera, který nám pomůže zachovat a dále rozvíjet kvalitu našich piv, a zároveň posílí i jejich obchodní expanzi,“ vysvětluje Jaromír Dvorský. „Rád bych poděkoval našim zaměstnancům a obchodním partnerům, bez nich bychom takových úspěchů nemohli dosahovat,“ dodává.

"Nová akvizice umožní skupině růst v dalším stabilním segmentu s exportním potenciálem. S ohledem na specifika pivního trhu a s pokorou k umění zaměstnanců pivovarů zůstanou Pivovary CZ Group samostatně řízeným pilířem Kofoly," uvedly firmy ve zprávě pro média.

„Přestože nám primárně nejde o přímé synergie s naším dosavadním nealko byznysem, i pivní průmysl má nějaké společné rysy s nápojovou branží. Naším cílem je podpořit um a kvality českých pivovarů. Byla by škoda, kdyby tradiční české značky přešly do rukou zahraničních investorů,“ vysvětluje René Musila, jeden ze zakladatelů a provozní ředitel skupiny , který se po dokončení akvizice postaví do čela pivního pilíře.



Za akvizicí společnosti Pivovary CZ Group stojí kromě rodinné nápojářské firmy ještě dva menšinoví podílníci. ČeskoSlovensko a.s. se stane 51 % vlastníkem pivovarské společnosti, dalšími spolupodílníky jsou investiční skupina RSJ (29 %) a ÚSOVSKO a.s. (20 %).



„Vstup do lokálních pivovarů je dalším dílem skládačky naší dlouhodobé strategie private equity fondů a jsme rádi, že jsme mohli se společností s takovým renomé, jako je , spojit síly,“ komentuje novou spolupráci Matěj Kumstýř, asset manažer investiční skupiny RSJ. Ta spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí a zaměřuje se kromě jiného na podporu českých a regionálních perspektivních firem.

Smluvní strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat. Transakce je platná s jedinou odkládací podmínkou, kterou je schválení antimonopolních úřadů. Dokončení transakce je očekáváno na počátku příštího roku. Na straně prodávajícího se na ní podílel tým Patria Corporate Finance.

Společnost Pivovary CZ Group a.s. má v portfoliu piva značek Holba, Litovel a Zubr. Pivovary patří mezi tradiční české výrobce piv působící především na Moravě. K výrobě piva používají kvalitní regionální suroviny a ve výrobě se využívá tradiční klasická technologie, kdy hlavní kvašení probíhá v otevřených kvasných kádích a pivo následně dlouho zraje v ležáckém sklepě. Roční výstav pivovarů bude letos přesahovat 800 tis. hl, přičemž téměř třetina produkce směřuje na zahraniční trhy. Piva společnosti Pivovary CZ Group a.s. patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější oceňovaná piva v ČR. Každoročně se umisťují na předních příčkách prestižních degustačních pivovarských soutěží, jako je České pivo organizované Českým svazem pivovarů a sladoven, nebo PIVEX.

ČeskoSlovensko a.s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů s jedenácti výrobními závody na pěti evropských trzích. Celkově zaměstnává více než 2 000 lidí. Ve svém československém portfoliu rozvíjí nejen stejnojmennou Kofolu, hroznovou Vineu, ale i pramenitou vodu Rajec a minerální vody Korunní, Ondrášovku a Kláštornou Kalcia. Dceřinými společnostmi Kofoly jsou výrobce čerstvých šťáv a provozovatel Freshbarů a Salaterií UGO a producent bylinných směsí a čajů LEROS, jehož bylinné výluhy se využívají i v samotných nápojích. Součástí portfolia LEROSU jsou i špičkové kávy Café Reserva a Trepallini. Kromě Česka a Slovenska působí společnost i ve Slovinsku a Chorvatsku, kde rozvíjí primárně tradičních značky minerálních vod Radenska a Studenac.

Investiční skupina RSJ, v jejíž čele stojí Libor Winkler, spravuje široké portfolio dlouhodobých investic v České republice a zahraničí. Věnuje se investicím do defenzivních aktiv jako je zemědělská půda, investuje do segmentu dospělých společností ve výrobě, obchodě a ve službách i buduje růstové portfolio prostřednictvím VC fondů a jejich technologických startupů. V neposlední řadě se zaměřuje na akvizice výnosových nemovitostí a na investice do rezidenčního a logistického developmentu. Její spektrum investic je globální, důraz ale klade na region střední Evropy. Investiční skupina RSJ aktivně vyhledává projekty se zajímavým investičním potenciálem, které svému okolí přinášejí víc než jen finanční zisk. Na projektech pracuje se stabilními a dlouhodobými partnery, a to jak z řad investorů, tak dodavatelů a obchodních partnerů.

Koncern ÚSOVSKO Klopina tvoří uskupení zemědělských, potravinářských, obchodních a průmyslových společností. Koncern jako celek zaměstnává 700 pracovníků. V zemědělské činnosti společnosti koncernu hospodaří na 14 000 ha zemědělské půdy v Olomouckém kraji, z toho výměra 4 750 ha je obhospodařována v ekologickém režimu. ÚSOVSKO je rozčleněno na dvě centra: zemědělsko-potravinářské a průmyslové a do pěti hospodářských divizí – rostlinná výroba, živočišná výroba, ovocnářství, potravinářství a TechEnergo.