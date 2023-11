Bloomberg: Vláda zvažuje úpravu zákona o přeměnách společností, menšinoví akcionáři by mohli mít větší vliv

Česká vládní koalice by mohla zmírnit návrh zákona, který vyvolal obavy investorů energetické společnosti , uvádí agentura Bloomberg. Vládní strany pravděpodobně návrh zákona, který se v současné době projednává v parlamentu, upraví tak, aby byl zachován větší vliv menšinových vlastníků na reorganizace společností, uvedli tři lidé obeznámení s projednáváním, kteří si nepřáli být jmenováni.

Vláda by mohla plánovaná opatření v návrhu změkčit, přičemž mezi varianty patří vypuštění zmínky o nerovnoměrném rozdělení majetku nebo změna hlasovacích prahů tak, aby menšinoví investoři měli větší vliv na případnou reorganizaci, uvedli zdroje Bloombergu

Sporný návrh zákona je součástí snahy vlády pokusit se získat větší kontrolu nad kritickou energetickou infrastrukturou, aby se neopakoval loňský prudký nárůst cen elektřiny a zemního plynu.

Společnost , jejíž tržní hodnota se pohybuje kolem 531 miliard korun, byla považována za klíčovou součást plánu, protože její elektrárny dominují výrobě elektřiny v zemi.

Současný návrh by vládě fakticky umožnil rozdělit , v němž nyní drží 70 %, a případně získat plnou kontrolu nad některými jeho aktivy, aniž by podala formální nabídku na odkup. Někteří menšinoví akcionáři, několik zákonodárců a poradci kabinetu varovali, že v případě přijetí by takový zákon mohl být napaden u soudu jako porušení vlastnických práv.

Akcie od květnového schválení návrhu kabinetem za svými evropskými konkurenty, obchodují se asi 20 % pod letošním maximem a oceňují největší obchodovanou energetickou společnost ve východní Evropě na 531 miliard korun.

Ministerstvo spravedlnosti, které návrh vypracovalo, ani ministerstvo financí, které formálně drží státní podíl v , se k případným změnám návrhu podle Bloombergu bezprostředně nevyjádřily.

Návrh zákona má snížit hranici pro schvalování změn vlastnických struktur na 75 % akcionářů přítomných na valné hromadě ze současných 90 % všech vlastníků. Vláda uvedla, že návrh zákona má sladit česká pravidla s pravidly v ostatních zemích Evropské unie a není šitý na míru společnosti .

Parlamentní ústavně-právní výbor, který na návrh zákona ve sněmovně dohlíží, dnes přerušil jednání o zákonu již potřetí.

Původ sporu má kořeny v evropské energetické krizi, která loni přiměla premiéra Petra Fialu k prohlášení, že stát chce získat větší kontrolu nad výrobou elektřiny. Od té doby Fiala zmírnil tón a prohlásil, že vláda chce mít větší vliv na energetickou infrastrukturu, i když přestal mluvit konkrétně o výrobě elektřiny.

Zdroj: Bloomberg