Rozbřesk: Pro aktivaci “Sahmova pravidla” pro recesi v USA netřeba chodit daleko

S blížícím se koncem roku zpravidla makroekonomičtí analytici brousí tužky, aby mohli narýsovat výhled na rok příští a tím ohromili svoje čtenáře. Ne jinak je tomu i letos, když jedno z kontroverzních témat, které rozhodne o úspěchu výhledu pro 2024 bude přesnost odhadu americké ekonomiky. Zde se názory přitom stále dosti liší, když ve hře je jak silná konjunktura, tak recese.



Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloobchodní tržby, tak to na recesi v USA ani náhodou nevypadá. Ne vše však vypadá tak růžově, přičemž ve hře je několik indikátorů, které recesi opatrně avizují. Může to být například invertovaná výnosová křivka, jejíž negativní sklon se opět prohlubuje či například index podnikatelské nálady ISM (resp. PMI), který bude v USA zveřejněn tento pátek, a jehož hodnota pod 50 body rovněž volá po recesi.



Dalším varovně vyvíjejícím se indikátorem recese, který v poslední době vyplaval na mediální povrch, je pak tzv. Sahmovo pravidlo. Toto pravidlo, jež odvodila americká ekonomka a bývalá výzkumnice Fedu Claudia Sahm, jednoduše říká, že recese přichází, pokud rozdíl tříměsíčního klouzavého průměru míry nezaměstnanosti a minima tohoto ukazatele za posledních dvanáct měsíců překročí hodnotu 0,5 (resp. půl procentního bodu). Aktuálně se Sahmovo pravidlo nachází na hodnotě 0,33 (viz link: https://fred.stlouisfed.org/series/SAHMCURRENT), nicméně pokud by například listopadová míra nezaměstnanosti v listopadu setrvala na hodnotě 3,9 % a o měsíc později jen o desetinku vzrostla na 4,0 %, tak by se hodnota pravidla dostala na 0,53. A v tomto makro-scénáři, který je podle nás docela pravděpodobný, již zvony ve Washingtonu začnou bít na poplach recese.



Nabízí se otázka, zdali eventuální naplnění podmínky Sahmova pravidla na přelomu roku musí nutně přivolat recesi v roce 2024. Ne nevyhnutelně. Jak sama Claudia Sahm uvádí - jednou z motivací zkonstruovat takové pravidlo bylo dát tvůrcům hospodářské politiky do ruky jednoduché vodítko rozpoznat, že horší časy nastávají a je tudíž třeba reagovat. A jak víme, reálné dolarové úrokové sazby jsou na patnáctiletých maximech, takže prostor pro uvolnění měnové politiky je obrovský. Půjde jen o to rozpoznat nebezpečí včas…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna během včerejšího obchodování dále posilovala až pod úroveň 24,30 EUR/CZK. Při absenci významnějších makro impulsů se jen těžko hledá bezprostřední příčina apreciačního trendu. Zčásti jde ale zřejmě o reakci na zlepšený výhled od ratingové agentury Moody’s (z negativního na stabilní), který byl oznámen v pátek večer. Na důležitá makro čísla si korunový trh bude muset počkat až na konec týdne, kdy přijde na řadu detailní odhad tuzemského HDP za třetí kvartál, výsledek listopadových PMI a také plnění státního rozpočtu.



Eurodolar

Eurodolar na počátku týdne beze změn, když úrokové sazby na obou stranách Atlantiku poklesly (k čemuž přispěla i slabá americká data).

Dnes budou ve hře sice jen data druhé kategorie, avšak vystoupí řada centrálních bankéřů z Fedu, resp. ECB (včetně Ch. Lagardeové).



Akcie

Hlavní americké indexy uzavřely včera bez větších změn. Pomyslným vítězem obchodní seance z akcií v indexu S&P 500 byla společnost Dominos´s Pizza (DPZ), jejíž akcie si připsaly bezmála 5 %. Akcie reagovaly kladně na analytický report od analytiků z Cowen, kteří zvýšili cílovou cenu na 430 USD z předchozích 410 USD. V komentáři pak uvádějí, že analytický model indikuje v letech 2024 a 2025 nadprůměrné tržby. Hlavní akciové indexy končily včerejší den následovně: S&P 500 -0,20 %, Nasdaq 100 -0,13 % a Dow Jones -0,16 %.