Britské nízkonákladové aerolinky easyJet se vrátily k celoročnímu zisku

Britská nízkonákladová letecká společnost easyJet v uplynulém finančním roce hospodařila s hrubým ziskem 455 milionů liber (zhruba 12,8 miliardy Kč) po ztrátě 178 milionů liber v roce předchozím. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Varovala nicméně, že na její výsledky by nyní mohla mít negativní vliv geopolitická nestabilita. Finanční rok 2023 skončil v září.



Na provozní úrovni společnost easyJet za celý svůj finanční rok vydělala 476 milionů liber. Provozní zisk tak byl zhruba v souladu s očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 473 milionů liber. Tržby letecké společnosti v uplynulém finančním roce vzrostly o více než dvě pětiny na 8,17 miliardy liber.



Evropské aerolinky v posledních měsících vykazují dobré výsledky. Válka na Blízkém východě, vysoké ceny pohonných hmot a hrozba hospodářské recese však vyhlídky hospodaření zastiňují, uvedla agentura Reuters. Někteří investoři podle ní varují, že zisky evropských aerolinek už možná dosáhly vrcholu.



Společnost easyJet dnes uvedla, že její vyhlídky podporují silné rezervace letů na léto příštího roku. Varovala nicméně, že v prvním čtvrtletí finančního roku 2024, který začal 1. října, zřejmě v důsledku přerušení letů do Izraele a Jordánska vykáže podobnou ztrátu jako ve stejném období uplynulého finančního roku.