Nízkonákladové aerolinky easyJet koupí od Airbusu 157 letadel

Britská nízkonákladová letecká společnost easyJet se dohodla s evropským výrobcem letadel Airbus na koupi 157 letadel. Dohoda zahrnuje také opci na koupi dalších 100 letadel a je zatím největším nákupem britských aerolinek. Nová letadla by podle prohlášení měla pomoci k modernizaci flotily a dalšímu růstu po roce 2018.



Většina nových letadel jsou stroje A321neo, 56 jich je A320neo. Dodávka nových letadel je naplánována na roky 2029 až 2034. Nákup musí ještě schválit akcionáři.



Katalogová hodnota objednávky je zhruba 20 miliard USD (462 miliard Kč). Výsledná cena ale bývá obvykle výrazně nižší, protože aerolinky při větších objednávkách dostávají od výrobců letadel slevy. dodal, že podmínky dohody s Airbusem jsou atraktivní. Společnost nyní létá pouze s letadly Airbus, aerolinky však dodaly, že zvažovaly i nákup letadel .



EasyJet si znovu vybral Airbus v době, kdy jeho konkurence má problémy s letadly od . Ryanair koncem září oznámil, že kvůli problémům s motory letadel bude muset omezit svůj zimní letový řád a od konce října ruší některé lety.



EasyJet rovněž oznámil, že ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí vykázal rekordní zisk před zdaněním a za celý fiskální rok, tedy 12 měsíců do konce září, by se zisk před zdaněním měl pohybovat v rozmezí 440 milionů až 460 milionů liber (12,5 miliardy až 13,1 miliardy Kč). Společnost také obnoví výplatu dividendy. To naznačuje, že oživení po pandemii nemoci covid-19 je v plném proudu, napsala agentura Reuters.