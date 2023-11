Vítězem dne Dow Jones, výsledky překvapil Salesforce

Vítězem dnešního obchodního dne na Wall Street se stal netradičně průmyslový index Dow Jones Industrial Average, který posílil o 1,5 %, mezitím co S&P 500 posílil pouze o 0,4 % a technologický Nasdaq dokonce propadl o 0,2 %. Dow Jones se tak dnes dostal přes svoje předchozí roční maxima ze srpna. Naopak u technologických titulů dnes docházelo k výběru zisků, když od začátku měsíce i přes dnešní propad přidaly přes 10 %. Indexu Dow Jones pomohla dnes k růstu softwarová společnost Salesforce, jejíž výsledky byly hodně očekávány teď v závěru výsledkové sezóny. Při nedávném rozruchu kolem odchodu šéfa OpenAI Sama Altmana totiž Saleforce nabídl dorovnání platu jakéhokoli zaměstnance, který by opustil OpenAI. Report výsledků dopadl pozitivně a akcie Salesforce narostly o 9,4 %.Dnešní data o inflaci v USA ukázala na zpomalení z 3,7 % meziročně na aktuálních 3,5 %, což je přesně v souladu s analytickým očekáváním. Stejně tak i data z trhu práce nepřekvapila a naopak se přesně trefila do odhadu analytiků s 218 000 žádostmi o podporu v nezaměstnanosti za poslední týden. I když měsíc listopad táhly především technologické akcie, poslední den v měsíci se jim příliš nedařilo. Letošní hvězda ztratila 2,9 %. Alphabet propadl o 1,9 % a Meta Platforms o 1,5 %.