Akcie Merck se propadly o 13 procent poté, co lék na roztroušenou sklerózu nesplnil očekávání

Akcie společnosti se propadly poté, co její experimentální lék na roztroušenou sklerózu neobstál v posledních fázích testování. Evobrutinib neprokázal dostatečně silnou účinnost ve dvou závěrečných studiích u lidí s recidivující roztroušenou sklerózou. Dnes se akcie ve Frankfurtu propadly o 13 %, za celý letošní rok klesly o 18 %.







Tyto výsledky představují pro divizi zdravotní péče společnosti možný problém. Mohly by znamenat, že příjmy této divize by mohly zůstat na stejné úrovni až do roku 2027, což by dopadlo na ziskovost, uvedl v poznámce Thibault Boutherin z . Tento analytik namodeloval maximální tržby za tento lék ve výši 2,5 miliardy eur a řekl, že před neúspěchem investoři doufali, že budou ještě lepší než za stávající léky, i když tu byly určité otázky ohledně bezpečnosti. Nyní budou muset investoři přehodnotit svá očekávání ohledně růstu společnosti . "Dokonce ani medvědi neočekávali přímý neúspěch v testech účinnosti," dodal Boutherin.



Evobrutinib nesplnil primární cílové parametry ve studiích na snížení míry recidivy u lidí s nejběžnější formou roztroušené sklerózy ve srovnání s pacienty užívajícími lék Aubagio od francouzského výrobce léků . Překvapivě měli pacienti užívající Aubagio lepší výsledky, než se očekávalo na základě předchozích studií tohoto léku, uvedl v prohlášení. To byl hlavní důvod neúspěchu testů - evobrutinib stále vykazoval „silnou účinnost“, uvedli analytici v poznámce, ale Aubagio „dalece překonalo očekávání“.



Takzvaný experimentální lék na bázi inhibitoru BTK, evobrutinib, si prošel hrbolatou cestu klinickými studiemi. V dubnu americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv částečně pozastavil test po dvou hlášených případech pacientů, u kterých se zdálo, že během studie utrpěli poškození jater. Podobné problémy se objevily i u obdobných produktů, které zkoumají společnosti a Holding AG. Tyto výsledky u investorů pravděpodobně také vyvolají otázky ohledně vyhlídek léků od a , uvedla .



Evobrutinib byl jedním z nejpokročilejších léků v klinické studii Darmstadtu, německé společnosti nezávislé na americké společnosti & Co. Pozornost se nyní obrátí na xevinapant, další experimentální lék proti rakovině hlavy a krku ve finální fázi testování.



Divize Life Science společnosti KGaA již čelila zpomalení prodejů komponent potřebných pro testy, terapie a vakcíny proti Covidu, zatímco její divize elektroniky se potýkala s poklesem v polovodičovém průmyslu.

Zdroj: Bloomberg