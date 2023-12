Trhem hýbá FOMO

Začátek obchodní seance v zámoří se dnes nesl na vlně pokračování včerejší euforie vyvolané FEDem, který pro příští rok očekává snížení úrokových sazeb o 75 bazických bodů, čímž by se sazby dostaly na 4,6 % ze současného rozmezí 5,25 – 5,5 %. To je zásadní změna oproti poslednímu zasedání, kde zaznívaly hlasy obhajující držbu sazeb výše a po delší dobu (tzv. „higher for longer“). Investory na takto rostoucím trhu reprezentuje chování FOMO (strach z ušlé příležitosti) a nakupují rychle rostoucí tituly. Dnes v průběhu obchodní seance ale došlo i k lehkému výběru zisků, takže indexy nakonec uzavřely okolo nuly. Přece jenom se blíží konec roku a index S&P 500 letos narostl již o téměř 25 % a zámořské indexy se tak opět přibližují svým historickým maximům z konce roku 2021. Výběr zisků zasáhl dnes ty nejúspěšnější technologické společnosti – například (-1 %), (-2,3 %), (-2,1 %).Dnes vyšly taktéž data z trhu práce. Žádostí o dávky v nezaměstnanosti bylo 202 000 oproti očekávání 220 000 a míra nezaměstnanosti stoupla na 1,3 % z předchozích 1,2 %, což je sice mírné zhoršení situace na trhu práce, přesto se jedná o velmi nízkou míru nezaměstnanosti Z korporátní sféry můžeme zmínit těžební společnost , které australská vláda povolila pokračovat v těžbě bauxitu a tak dnes rostla o 15,2 %. Biotechnologická společnost Bluebird Bio narostla dne s o 8,6 % po oznámení, že jedná s ostatními hráči na trhu poté, co FDA schválila přípravek Lyfgenia (jedná se o genovou terapii). Glaukos corporation taktéž dostala schválení léku pomáhajícího pacientům s vysokým očním tlakem a vzrostla o 25,4 %. Moderna odhalila nová data z raných fází testování léčby rakoviny, na které se podílí se společností . Aktualizované výsledky podle prohlášení společnosti ukazují, že léčba funguje a akcie Moderny si tak dnes připsaly 9,3 %.Naopak se nedařilo softwarové společnosti , která sice představila uspokojivé výsledky za poslední kvartál, ovšem snížila výhled hospodaření pro příští rok, což poslalo její akcie o 6,4 % níže. Společnost Amtech Systems, která je jednou z menších společností pohybujících se v oblasti výroby polovodičů dnes propadla o 31,6 % po snížení výhledu tržeb a provozního zisku.