Velká ocelářská transakce: Americkou U.S. Steel kupuje za téměř 15 mld. USD japonská Nippon Steel

Amerického výrobce oceli kupuje za zhruba 14,9 miliardy dolarů (335 miliard Kč) japonská společnost Nippon Steel. Majitele tak změní i Košické železárny Košice, dříve Východoslovenské železárny, které jsou jedním z největších zaměstnavatelů na Slovensku. Informuje o tom japonský list Nikkei , cenu podle agentury AP potvrdila.



Hodnota transakce činí přibližně 14,1 miliardy dolarů, včetně převzetí dluhu je to pak 14,9 miliardy dolarů. Cena za , kterou zaplatí Nippon Steel, je téměř dvojnásobná oproti ceně, kterou před pouhými čtyřmi měsíci nabídla konkurenční společnost Cleveland Cliffs.



Americký výrobce oceli z Pittsburghu hrál klíčovou roli v industrializaci země. Společnost si ponechá své jméno a sídlo v tomto městě, kde ji v roce 1901 založili J.P. Morgan a Andrew Carnegie. Společnost Nippon uvedla, že bude dodržovat všechny kolektivní smlouvy uzavřené s United Steelworkers a dalšími zaměstnanci a že je odhodlána udržovat vztahy s dělníky.



Pro společnosti Nippon Steel je to jedna z největších akvizic v její historii. Jejím cílem je posílit pozici firmy na rostoucím americkém trhu v situaci, kdy v Japonsku klesá poptávka po ocelářských výrobcích v důsledku snižující se porodnosti a dalších faktorů, uvádí Nikkei .



Rostoucí ceny pomohly v tomto desetiletí ke konsolidaci ocelářského průmyslu. Ceny oceli se na začátku pandemie více než zečtyřnásobily a do léta 2021 se přiblížily 2000 USD (bezmála 45.000 Kč) za metrickou tunu. Dodavatelské řetězce se totiž ocitly v patové situaci, která je příznakem prudce rostoucí poptávky po zboží a nemožnosti poptávku předvídat, píše AP.



Nákupní cena zahrnuje čtyřicetiprocentní přirážku k páteční burzovní uzavírací ceně akcií . Akcie v reakci na zveřejnění zprávy poskočily v americkém obchodování před otevřením tamních burz o zhruba 29 procent.



Podle analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy prodej košických oceláren potenciálně ohrožuje pracovní místa tisíců jejich zaměstnanců. "Nový majitel totiž může snížit rozsah výroby v nich, aby tak čelil například duplicitám ve výrobě nebo jinak zefektivňoval výrobní činnost celého sloučeného kolosu," napsal Kovanda ČTK. Připomněl, že o koupi košických oceláren se v poslední době zajímal například český miliardář Pavel Tykač nebo maďarský petrochemický podnik MOL. Upozornil také na to, že , který vlastní košický závod od sklonku roku 2000, se svých dalších závodů v Evropě, konkrétně v Srbsku, již zbavil.

(Zdroj: Nikkei , AP, čtk)