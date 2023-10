USA a EU se zasekly na dohodě o udržitelné oceli a hliníku, hrozí návrat cel

Spojené státy americké a Evropská unie ještě nedosáhli dohody ohledně dvou klíčových komodit – oceli a hliníku – před blížícím se summitem ve Washinghtonu. Očekává se, že jednání budou probíhat až do konce roku, do kdy se strany musí dohodnout. V opačném případě by se vrátila cla na transatlantický obchod v hodnotě miliard dolarů.

Patová situace deprivuje amerického presidenta Joe Bidena, předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen a předsedu Evropské rady Charlese Michela, kteří nemohou jak doufali oznámit dohodu ohledně Globálního ujednání o udržitelné oceli a hliníku (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminum, dále jen "GSA") na páteční schůzce ve Washingtonu, informuje Bloomberg s odvoláním na lidi obeznámené s vyjednáváním.

Čtvrteční schůzka mezi obchodní zástupkyní USA Katherine Tai a hlavním obchodním vyjednávačem EU Valdisem Dombrovskisem skončila bez dohody, uvedli zdroje. Diskuse mezi vrcholnými představiteli má pokračovat, ačkoli se zdá, že dosažení dohody je stále méně pravděpodobné, uvedli.

Cílem jednání je urovnat spor, který začal, když tehdejší prezident Donald Trump uvalil cla na dovoz kovů z Evropy s odkazem na rizika pro národní bezpečnost, na což EU reagovala odvetnými opatřeními. Pokud by se nepodařilo dosáhnout dohody, znamenalo by to, že na začátku roku 2024 by se automaticky vrátila v platnost cla na export/import těchto komodit mezi EU a USA, který dosahuje hodnoty 10 miliard dolarů.





Zdroj: Bloomberg

Podle zdrojů obě strany pravděpodobně rovněž odloží dohodu o kritických nerostných surovinách, kterou chtěly rovněž oznámit tento týden. Tato dohoda by evropským společnostem zajistila přístup k některým výhodám Bidenova zákona o snížení inflace (Inflation Reduction Act of 2022).

GSA má dva hlavní cíle: boj proti nadměrné produkci netržních ekonomik a emisím ze špinavých kovů. Vyjednavači dosáhli pokroku v první z těchto dvou otázek. Pokud jde o nadměrnou kapacitu, EU je otevřena tomu v nadcházejících měsících zahájit šetření, která by mohla vést k novým clům zaměřeným na netržní praktiky ekonomik, jako je Čína, zatímco USA by mohly zavést vlastní dodatečné poplatky, uvedla již dříve agentura Bloomberg.

USA uvalily cla na dovoz oceli ve výši 25 % od roku 2018 a EU uplatňuje přibližně stejnou výši cla na celou řadu dovážené oceli v rámci vlastních ochranných opatření. Tato úroveň cel by sloužila jako referenční bod. EU by svou část dohod zaměřených na špinavou ocel aplikovala prostřednictvím mechanismu hraniční úpravy uhlíku (Carbon Border Adjustment Mechanism), zatímco USA by mohly zavést další cla a opatření.

Vyjednavači však nebyli schopni překlenout rozpory v otázce, zda by Spojené státy měly cla pozastavit, nebo stanovit jasnou cestu k jejich zrušení spolu s celními kvótami, které je dočasně nahradily, uvedli zdroje. EU usiluje o odložení těchto opatření, zatímco USA si chtějí ponechat možnost jejich použití v budoucnu, aby zajistily, že evropský blok bude adekvátně implementovat jakoukoli dohodu.

Mezi další nevyřešené otázky patří slučitelnost ujednání s mezinárodními obchodními pravidly, zejména vzhledem k obavám, že se jedná o způsob, jakým se EU a Washington mohou spojit proti Pekingu, a také rozsah dohod a to, které trhy kromě Číny by reálně zasáhly.

Klid z roku 2021, které vyprší 31. prosince, stanoví aktivační limit dovozní celní kvóty USA na 3,3 milionu tun oceli z EU a 384 000 tun hliníku z EU. V loňském roce činil celkový roční vývoz zahrnutých výrobků z oceli z EU do USA 3,97 milionu tun a zahrnutých výrobků z hliníku 285 000 tun. To znamená, že 670 000 tun oceli z EU podléhaly 25% clu a veškerý vývoz hliníku z EU byl prostý 10% cla.

V konečném důsledku má být GSA strukturována jako mezinárodní dohoda otevřená podobně smýšlejícím zemím.

