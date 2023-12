Trhy se vracejí k růstu

Po včerejším výprodeji v závěru obchodování se dnes zámořské trhy odhodlaly smazat alespoň část ztrát. Investoři tak dnes předvedli další z případů „buy the dip“, kdy ihned po razantnějším propadu přichází rychlý návrat k růstu. USA reportovaly HDP za třetí kvartál, který rostl o 4,9 %, což bylo lehce pod očekávání. Spotřeba domácností taktéž zpomalila a díky tomu se opět ukazují naděje na hladké přistání ekonomiky. Žádosti o dávky v nezaměstnanosti narostly na 205 000 z 203 000 minulý týden, ovšem zůstaly pod očekáváním analytiků, které bylo 215 000. Pokračující žádosti spadly na 1,865 milionu oproti 1,866 milionu minulý týden. Míra nezaměstnanosti zůstala beze změny na 1,3 %.



Z korporátní sféry můžeme zmínit , který narostl o 0,6 %. Agentura Reuters informovala, že tento výrobce letadel obnoví po dvou letech dodávky modelu 787 Dreamliner do Číny. Technology představil solidní výsledky s meziročním nárůstem výnosů o 16 % na 4,73 mld USD. Zároveň představil i lepší výhled na další období a díky tomu jeho akcie dnes obchodovaly o 8,6 % výše oproti včerejšímu závěru. Spotify narostl o 2,1 % díky zvýšenému doporučení na nákup od analytické společnosti Pivotal, která zároveň posunula i cílovou cenu ze 170 USD na 265 USD (aktuální cena akcie Spotify je 193,05 USD). Zvýšené doporučení je podloženo předpokladem silného dlouhodobého provozního výsledku a tvorbou volného cash flow, souvisejícího se zaměřením společnosti na finanční disciplínu.



CEO společnosti ze zábavního průmyslu, Warner Bros Discovery, David Zaslav se dnes sešel s CEO konkurenčního Paramount Bobem Bakishem, aby projednali případnou fúzi těchto společností. Celý sektor je aktuálně v těžké situaci, kdy se plně nezotavil z koronavirové pandemie a už přišla stávka režisérů a herců. Investoři tak vnímají tuto schůzku jako slabou obou společností a WBD poklesla o 1,5 %, mezitím co PARA dokonce o 2,8 %.