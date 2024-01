Čtvrtletní odbyt Tesly převýšil odhady, firma překonala celoroční cíl

Americký výrobce elektromobilů dodal ve čtvrtém čtvrtletí na trh 484.507 vozů, což je více, než se čekalo. Firma tak překonala svůj celoroční cíl, který činil 1,8 milionu vozů. Nejhodnotnější světová automobilka to uvedla ve svém dnešním sdělení. Čínský konkurent Tesly BYD, který ale vyrábí i hybridní vozy, zvýšil prodej nad tři miliony vozů. ale zůstala největším výrobcem bateriových elektromobilů.



Celkem zákazníkům loni dodala téměř 1,81 milionu vozů. To je meziročně o 38 procent více. Z toho 1,74 milionu připadá na Model 3 a Model Y.



Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že ve čtvrtém čtvrtletí dodá 473.253. Nakonec byl odbyt o 11 procent vyšší než ve třetím čtvrtletí, kdy produkci částečně narušila modernizace montážních linek pro výrobu aktualizovaného sedanu Model 3 pro masový trh.



Kompletní výsledkovou zprávu za čtvrté čtvrtletí i za celý loňský rok zveřejní ve středu 24. ledna. V letošním roce firma očekává, že dodá na trh 2,2 milionu vozů, což by bylo přibližně o 22 procent více než loni.



Konkurenční výrobce elektromobilů Rivian Automotive dodal ve čtvrtém čtvrtletí na trh o deset procent méně vozů než v předchozím kvartálu a zaostal za odhady. Čínský výrobce elektromobilů BYD pak v loňském roce zvýšil celkový prodej o 62 procent těsně nad tři miliony vozů. Zhruba 1,6 milionu vozů byly elektromobily s plně bateriovým pohonem a 1,4 milionu byla hybridní auta.