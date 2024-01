Automobilky přehodnocují investice do elektromobility, zákazník chce mimo jiné větší dojezdy a více nabíjecích stanic

Na Yahoo Finance se diskutovalo o trhu s elektromobily, který podle určitých známek ke konci roku 2023 začal v USA ztrácet na dynamice. Bill Newman ze North America k tomu řekl, že podle něj už je nasycená část trhu s lidmi, kteří chtěli elektromobil vyzkoušet jako něco nového. Noví potenciální zájemci o tento typ vozu už budou klást větší váhu na faktory, jako je dojezd či hustota nabíjecích stanic.



Newman řekl, že „jedna věc je dostat se z 200 na 500 nabíjecích stanic a druhá dostat se na 500 tisíc stanic“. Některé automobilky také podle něj měly přehnaná očekávání ohledně zájmu o elektromobily a budou tak v roce 2024 přehodnocovat svou nabídku a portfolia modelů. Pras Subramanian z Live Autos k tomu dodal, že trh sice stále roste, ale růst nedosahuje „potřebných hodnot“. Automobilky jako či tak ohlásily snížení dříve plánovaných investic do této oblasti.







Newman poukázal na to, že u se někteří dealeři „nepřidají na cestu k elektromobilitě“, což ukazuje, že automobilky se musí věnovat i této části celé skládačky. Pro zákazníky jsou pak důležité i ceny elektromobilů, Fordu a přitom vzrostou náklady kvůli požadavkům odborů. Uzavřené dohody by konkrétně měly náklady zvednout o 8,8 miliardy dolarů u první automobilky a o 9,3 miliardy u druhé. Velké změny pak elektromobilita přináší na straně dodavatelů, protože tento typ vozů má obecně méně součástek, řada z nich je pak úplně nová.



Graf ukazuje meziroční růsty prodejů elektromobilů v USA:



Zdroj: Yahoo Finance



Ekonomika se podle experta nachází v první fázi delšího procesu, kdy se firmy učí vyrábět elektromobily. Nejde o něco, čeho by šlo dosáhnout skokem, jde o proces postupný, který bude trvat několik let. Na Yahoo k tomu dodali, že podle odhadů Bloombergu by měla čínská BYD brzy předstihnout Teslu a dostat se na pozici globální jedničky na trhu s elektromobily. Newman k tomu uvedl, že Čína nikdy nevyráběla velký počet vozů se spalovacími motory a elektromobilita se do značné míry točí kolem vládní podpory a strategie zaměřené na budování nových elektráren. Jinak řečeno, tato země nebyla nikdy ekonomikou, která se ve velkém spoléhala na ropu a nyní se snaží vybudovat systém stojící na elektřině.



Newman se domnívá, že zájem spotřebitele by zvedl vyšší dojezd na jedno nabití, důležitou hranicí je podle něj 500 mil. Trh se také bude posouvat směrem od luxusních vozů k levnějším. A zájem by samozřejmě zvýšil i větší počet nabíjecích stanic.



