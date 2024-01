Průmyslová výroba v Německu v listopadu překvapivě pokračovala v poklesu

Průmyslová výroba v Německu se v listopadu proti předchozímu měsíci překvapivě snížila o 0,7 procenta. Pokles tak vykázala už šestý měsíc za sebou. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Analytici podle průzkumu agentury Reuters naopak očekávali nárůst produkce, a to o 0,2 procenta.



"Překvapivý listopadový pokles průmyslové výroby v Německu ukazuje, že firmy čím dál výrazněji reagují na pokles zakázek," uvedl hlavní ekonom společnosti Jörg Krämer. V meziročním srovnání se průmyslová produkce v Německu propadla o 4,8 procenta.



Útlum německého průmyslu má podle Reuters dopady na ekonomiky ve střední a východní Evropě napojené na německý automobilový sektor. Průmyslová výroba v České republice v listopadu meziročně klesla o 2,7 procenta a v Maďarsku se propadla dokonce o 5,8 procenta.



Analytik Carsten Brzeski ze společnosti ING uvedl, že průmyslová výroba v Německu se nyní nachází více než devět procent pod úrovní z doby před pandemií covidu-19. Dnešní údaje podle něj zvyšují pravděpodobnost, že německá ekonomika ve druhé polovině loňského roku vstoupila do technické recese. Ta se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.



V loňském třetím čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) Německa snížil o 0,1 procenta proti druhému kvartálu, ve kterém naopak o 0,1 procenta vzrostl. Rychlý odhad vývoje HDP ve čtvrtém čtvrtletí zveřejní statistický úřad na konci ledna.



Analytici předpokládají, že HDP vykáže za čtvrté čtvrtletí další pokles. To by znamenalo, že německá ekonomika ve druhé polovině loňského roku zažila první recesi od pandemie covidu-19, upozornila agentura Bloomberg.