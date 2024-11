Vývoz z Německa i průmyslová výroba v září klesly, zaostaly za očekáváním

Vývoz z Německa se v září podle sezonně a kalendářně přepočtených údajů snížil proti předchozímu měsíci o 1,7 procenta na 128,2 miliardy eur (3,24 bilionu Kč), meziroční pokles činí 0,2 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl německý statistický úřad. Průmyslová výroba se pak meziměsíčně snížila o 2,5 procenta, uvedli statistici. V obou případech je to horší výsledek, než se čekalo.



Export a výroba slouží jako pilíř hospodářského modelu Německa. Jejich vývoj za měsíc září tak podle ekonomů naznačuje, že hospodářství zůstává v útlumu. Dovoz vykázal v září růst proti předchozímu měsíci o 2,1 procenta na 111,3 miliardy eur (2,82 bilionu Kč), meziročně se zvýšil o 1,3 procenta. Přebytek obchodní bilance tak v září klesl na 17 miliard ze srpnové hodnoty 21,4 miliardy eur.



Situaci německé ekonomiky do budoucna ovlivní politika nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, který podle neoficiálních výsledků zvítězil tento týden v prezidentských volbách. Po čtyřech letech tak ukončí vládu demokratů a vrátí se do Bílého domu, kde byl jako prezident už v letech 2017 až 2021. Trump v předvolební kampani avizoval, že zavede minimálně desetiprocentní clo na dovoz ze všech zemí.



Analytici podle agentury Reuters čekali u vývozu pokles o 1,4 procenta, u dovozu počítali s růstem o 0,5 procenta. Pokles čekali také u průmyslové výroby, ale pouze o jedno procento.



Statistici údaje o vývoji zahraničního obchodu a průmyslové výroby zveřejnili den po rozpadu německé vládní koalice. Kancléř Olaf Scholz se ve středu rozhodl odvolat ministra financí Christiana Lindnera z nejmenší koaliční strany FDP, která pak oznámila, že vládu opouští. Otevírá se tak cesta k předčasným parlamentním volbám a patrně i k politické nestabilitě.



"Další pokles průmyslové výroby v září jen podtrhuje, že krize v průmyslu bude jednou z mnoha otázek, jimiž se nová koaliční vláda bude muset zabývat," řekla hlavní ekonomka společnosti Capital Economics Franziska Palmasová.



V srpnu se export po zpřesnění dat zvýšil o 1,2 procenta, zatímco odhady ukazovaly na růst o 1,3 procenta. Dovoz pak v srpnu po revizi údajů klesl o 2,6 procenta, odhady ukazovaly propad o 3,4 procenta. Výroba se v srpnu meziměsíčně zvýšila o 2,9 procenta.



Německo by bylo velkým poraženým, pokud by Trump rozpoutal obchodní válku s Evropou, uvedla agentura Reuters. Dřívější průmyslová síla Německa by se tak potenciálně mohla stát akutním problémem pro širší ekonomiku.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých firem. V oslabení německého průmyslu se částečně odráží zastavení dodávek levného zemního plynu z Ruska po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, ale i slabá poptávka v Číně a potíže automobilového průmyslu v souvislosti s přechodem na elektromobily.



Německá vláda na začátku října uvedla, že letos už nečeká hospodářský růst. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle jejího odhadu za celý rok sníží o 0,2 procenta, pokles přitom ekonomika zaznamenala už loni. Podle aktualizovaného vládního výhledu by se měla v příštím roce vrátit k růstu, který kabinet odhaduje na 1,1 procenta. Mezinárodní měnový fond (MMF) počítá na příští rok v Německu s růstem HDP o 0,8 procenta.