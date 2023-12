AGEB: Německo se letos stalo čistým dovozcem elektřiny

Německo se letos poprvé od roku 2002 stalo čistým dovozcem elektřiny. V dnešní zprávě to uvedla německá organizace AGEB, která sleduje statistické údaje o energetickém sektoru. Německo na jaře ukončilo výrobu elektřiny z jádra, podle údajů AGEB v zemi navíc letos výrazně klesla produkce elektřiny z uhlí.



"V roce 2023 se dovezlo o 9,2 miliardy kilowatthodin více elektřiny, než se vyvezlo. Německo se tak poprvé od roku 2002 znovu stalo čistým dovozcem elektřiny," uvedla organizace. Dodala, že dovoz elektřiny do Německa se letos zvýšil o 38 procent, zatímco vývoz klesl o 24 procent.



AGEB v dnešní zprávě rovněž oznámila, že spotřeba primární energie v Německu se v letošním roce snížila o 7,9 procenta. Za poklesem podle ní stály zejména vysoké ceny energie a útlum německé ekonomiky. "Pokles produkce zaznamenaly zejména odvětví náročná na energii, což mělo citelný dopad na spotřebu energie," uvedla AGEB.



Spotřeba zemního plynu v Německu loni podle zprávy klesla o 4,3 procenta a spotřeba minerálních olejů se snížila o 5,5 procenta. Výrazný pokles zaznamenala spotřeba černého i hnědého uhlí, a to zejména kvůli nižší poptávce ze strany elektráren.



Spotřeba černého uhlí se propadla o 16,9 procenta a spotřeba hnědého uhlí dokonce o 21,9 procenta. Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů se zvýšila o 2,3 procenta, zatímco spotřeba jaderné energie se propadla o 79,2 procenta. Německo v polovině dubna odpojilo od sítě svoji poslední jadernou elektrárnu, a přestalo tak po více než 60 letech vyrábět energii z jádra.