Americká inflace je opět 'pod kontrolou', Apple v EU zreviduje svůj App Store a futures jsou smíšené

Akcie PayPal i přes AI novinky klesly téměř o 4 %. Americká inflace je nyní po historickém nárůstu vyvolaném pandemií „pod kontrolou“, domnívá se Yellenová. Apple se v Evropské unii pouští do historické revize svých nabídek iOS, Safari a App Store a futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX -0,2 %.



Ministerstvo financí zhoršilo svůj ekonomický výhled pro rok 2024 a očekává růst HDP o 1,2 % proti předchozím 1,9 %.



Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu na 1 118,07 CZK z 1 098,18 CZK a drží doporučení na "outperform".

PayPal Holdings (PYPL) a jeho nový generální ředitel Alex Chriss, který se k společnosti připojil v září, představil šest vylepšení produktů PayPal a Venmo v rámci snahy o oživení byznysu. Nové funkce, využívající umělou inteligenci pro zpracování dat PayPalu, zahrnují rychlejší platby a personalizované nabídky cash-backu pro zákazníky a větší čitelnost pro firmy. Ale i s těmito novinkami klesly akcie PayPalu téměř o 4 %. Více zde.



Americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že inflace je nyní po historickém nárůstu vyvolaném pandemií „pod kontrolou“ a že věří, že mnoho Američanů bude souhlasit. "Inflace je nyní blízko k nejnižším úrovním, které jsme v tomto průzkumu viděli," uvedla ve čtvrtek ve zjevném odkazu na inflační očekávání, která zveřejnil průzkum spotřebitelské důvěry University of Michigan. Údaje zveřejněné dříve ve čtvrtek ukázaly, že ostře sledovaná míra základní inflace se již druhé čtvrtletí po sobě pohybovala na úrovni 2 %, což je v souladu s cílem Fedu.



Čínská lidová banka představila široké plány na nasměrování financí do sektorů národního významu, aby podpořila ochabující ekonomiku v tomto roce poté, co oznámila neobvyklý poměr povinných minimálních rezerv. Ekonomové se domnívají, že centrální banka postupuje tak, že nasměruje úvěry do vybraných oblastí, spolu s několika úpravami množství hotovosti, které musí banky držet v rezervách, a mírným snížením úrokových sazeb.



Intel se po čtvrtečním neuspokojivém výhledu propadl v prodlouženém obchodování o více než 10 %, čímž obnovil pochybnosti o dlouho slibovaném obratu u kdysi dominantního výrobce čipů. Projekce tržeb i zisku společnosti za první čtvrtletí značně zaostávaly za odhady Wall Street a manažeři se během konferenčního hovoru s analytiky snažili uklidnit obavy.



Apple se v Evropské unii pouští do historické revize svých nabídek iOS, Safari a App Store, jejímž cílem je uklidnit regulační orgány, aby zavedly nová přísná antimonopolní pravidla. Přepracování umožní zákazníkům poprvé stahovat software mimo App Store, uvedla společnost ve čtvrtek. Budou také moci používat alternativní platební systémy a snáze si vybrat nový výchozí webový prohlížeč – řeší tím dvě časté stížnosti vývojářů a zákonodárců.