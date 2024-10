Vývoz z Německa v srpnu nečekaně vzrostl, pomohla silná poptávka z USA

Vývoz z Německa v srpnu nečekaně vzrostl, po očištění o kalendářní a sezonní vlivy se proti předchozímu měsíci zvýšil o 1,3 procenta. Dnes to oznámil Spolkový statistický úřad. Analytici v anketě agentury Reuters přitom počítali s poklesem vývozu, v průměru o jedno procento. Meziročně se export zvýšil o 0,1 procenta.



Celková hodnota vývozu z Německa dosáhla 131,9 miliardy eur (3,3 bilionu Kč). K růstu exportu přispěla zejména poptávka ze Spojených států. Vývoz do této země meziměsíčně podle sezonně a kalendářně očištěných dat vzrostl o 5,5 procenta. Hodnota zboží vyvezeného do USA dosáhla 13,5 miliardy eur (téměř 342 miliard Kč).



Druhým největším odbytištěm pro vývoz německého zboží byla Čína. Export tam vzrostl meziměsíčně o 1,4 procenta na 7,4 miliardy eur.



Dovoz do Německa naopak podle očištěných dat meziměsíčně o 3,4 procenta klesl, meziročně se pak snížil o 3,1 procenta. Jeho hodnota dosáhla 109,4 miliardy eur (2,8 bilionu Kč). Přebytek zahraničního obchodu se tak zvýšil na 22,5 miliardy eur (569,9 miliardy Kč) z červencových 16,9 miliardy eur.



Německo, které představuje pro Českou republiku největšího obchodního partnera, loni vykázalo pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 0,2 procenta. Na letošek vláda zatím očekávala návrat k růstu, který odhadovala na 0,3 procenta, chystá se ale zveřejnit aktualizovaný výhled.



Nová prognóza bude podle zdrojů agentury Bloomberg v nejlepším případě počítat se stagnací hospodářství. Přední německé ekonomické instituty na konci září předpověděly, že HDP se za letošní rok sníží o 0,1 procenta.