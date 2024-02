Jak si zahrát americké prezidentské volby? Goldman Sachs přináší analýzu možných rizik a příležitostí

Do centra pozornosti se dostávají prezidentské volby v USA, a tak přinesl analýzu dopadu potenciálních změn v regulaci, daních a dalších vládních politik na globální trhy.



Pokud se bývalý prezident Donald Trump vrátí k moci, zvýší se riziko zavedení cel na evropský vývoz a snížení podpory USA Ukrajině, zatímco současný americký prezident Joe Biden je proti Trumpovu návrhu cel. Naopak, pokud Trump sníží korporátní daně, potenciálně na tom vydělají americké dceřiné společnosti zahraničních společností. Republikánský lídr v předvolební kampani slíbil, že pokud bude zvolen do druhého funkčního období, dále sníží tuto sazbu na 15 %.

Za nejzranitelnější považuje investiční banka v tomto scénáři německé akcie s velkou a střední kapitalizací na indexech DAX a MDAX kvůli vysokému počtu firem zaměřených na export. „Pro evropské akcie by podle našeho názoru byly vyhlídky cel na vývoz do USA (návrh Trumpa) a jakékoli snížení peněz pro Ukrajinu (což by získalo podporu mezi republikány) významným záporem,“ uvedli stratégové ve zprávě pro klienty z 24. ledna.



Trump navrhl 10% clo na veškerý dovoz do USA, což by mohlo tvrdě zasáhnout Evropu. Asi 20 % vývozu z EU směřuje právě do Spojených států, přičemž velký podíl zaujímají stroje, léčiva a chemikálie, uvádí Eurostat. Podle generují evropské společnosti v průměru 25 % tržeb v USA, ale většina pochází z podniků se sídlem v USA spíše než z vývozu z EU, uvádí . V takovém scénáři navrhovaná dovozní cla příjmy amerických dceřiných společností neovlivní.



Investiční banka uvedla, že zatímco sektory s vysokou obchodní korelací, jako je průmysl a automobily, vypadají nejzranitelněji, defenzivní trhy jako švýcarský index SMI a britský FTSE 100 „by měly být před přímým dopadem jakýchkoli cel chráněny“. Goldmani se také domnívají, že odolné mohou být i společnosti v jejich vlastním koši evropských společností, které mají více než 50% prodejní expozici v USA. Akcie v tomto koši zahrnují Intercontinental Hotels Group, výrobce leteckých dílů MTU Aero Engines, největšího evropského dodavatele obrany , stavební skupiny Ashtead a CRH a irského dodavatele potravin a přísad Kerry Group.

Akcie Ticker Expozice na prodeje v USA MTU Aero Engines MTX-DE 52.0 Intercontinental Hotels Group IHG-GB 51.9 UCB UCB-BE 51.5 Publicis Groupe PUB-FR 51.3 BAE Systems BA-GB 50.1 Ashtead Group AHT-GB 48.7 CRH CRH-GB 48.6 Expomedia Group EXP-GB 48.5 Dassault Systemes DSY-FR 48.4 Kerry Group KYGA-GB 47.8

„Podle našeho názoru jsou tyto společnosti považovány spíše za americký koutek zasazený do evropského akciového trhu než za skupinu společností, které vyrábějí věci v Evropě a prodávají je do USA,“ uvedli stratégové z . Vzhledem k tomu, že tyto společnosti provozují značné operace a aktiva v USA, mohou těžit z tamnějšího potenciálního snížení korporátních daní v USA.

V případě druhého prezidentského období pro Bidena stratégové uvedli, že by očekávali „mnohem nižší riziko pro Evropu, pokud jde o obchod/financování Ukrajiny“. Uvedli však, že Biden zmínil zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob, „což by mělo dopad na společnosti exponované na USA“.



Zdroj: CNBC