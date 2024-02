Víkendář: Létající elektrotaxíky letos realitou?

Společnost Archer Aviation, která se zaměřuje na vývoj létajících taxíků, ohlásila podle Yahoo Finance spolupráci s NASA. Ředitel firmy Adam Goldstein k tomu uvedl, že NASA byla první organizací, která zkoumala možnost využití elektromotorů pro letectví. Zmíněná spolupráce pak bude zaměřena zejména na dosažení „extrémní bezpečnosti“ elektrických létajících strojů.



Podle experta bude centrem zmíněné spolupráce především technologie baterií. Cílem je přitom i jejich využití ve vesmíru. Elektrické létající stroje s vertikálním vzletem a přistáním by pak měly mít „obrovský potenciál právě v oblasti taxislužby“. Ředitel dodal, že „je těžké odhadnout, jaký přesně je, ale všichni se shodují, že je velký.“ Stroje jeho firmy přitom mají dolet asi 100 mil. Využití je přitom všestrannější než pouze u přepravy osob. Ta má navíc sama o sobě z hlediska velikosti trhu „hodnotu bilionů dolarů“. Expandovat pak lze i do přepravy zboží.



Goldstein uvedl, že jeho firma například spolupracuje s leteckou společností United Airlines a cílem je poskytování dopravních služeb z letišť do center velkých měst. Ředitel konkrétně zmínil New York, kde by jeho firma měla podle plánů přepravovat klienty z letiště na Manhattan a využívat k tomu již existující heliporty. Těch je podle experta ve městech na tisíce a jeho firma tak může využívat tuto infrastrukturu ke své expanzi.



Goldstein také uvedl, že jeho společnost se nachází ve finální fázi procesu certifikace, který by měl být dokončen v letošním roce. Své služby by tak měla nabízet již v roce příštím. Mezinárodní expanze by měla přijít v roce 2026. Regulátorem je přitom americká The Federal Aviation Administration a ředitel uvedl, že pro jeho společnost nyní pracuje bývalý přední představitel FAA, který má za sebou desetiletí zkušeností z oblasti bezpečnosti letecké dopravy. Jeho práce by tak měla pomoci k expanzi a masovému rozšíření popsaných služeb.



O Archer Aviation informuje rovněž Bloomberg, včetně následujícího obrázku jednoho ze strojů firmy:







Vrtule stroje jsou poháněny elektromotory tak, že stroj je schopen vertikálního pohybu. Přední vrtule jsou pak schopny sklopení takovým způsobem, že po vzlétnutí pohánějí stroj směrem dopředu. V něm jsou čtyři sedadla pro cestující a jedno pro pilota. Podle zástupců firmy jsou přitom čtyři cestující optimální z hlediska efektivity a nákladů.





Zdroj: Yahoo Finance, Bloomberg