Ifo: Nálada v sektoru německého vývozu se v srpnu dále zhoršila

Nálada v sektoru německého vývozu se v srpnu dále zhoršila. V oslabeném chemickém odvětví se projevily známky zlepšení. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil mnichovský výzkumný institut Ifo. Index hodnotící očekávání exportérů se v srpnu snížil na minus 6,3 bodu z červencové hodnoty minus šest bodů.



"Němečtí vývozci se nadále potýkají se slabou globální poptávkou," uvedl Klaus Wohlrabe, vedoucí průzkumů Ifo. "Stále více firem si také stěžuje na to, že jsou méně schopné konkurovat na globální úrovni," dodal.



V chemickém průmyslu, který by měl v letošním roce kvůli slabé poptávce a vysokým nákladům na energie celkově klesat, nyní podniky podle průzkumu očekávají nárůst vývozu. Německý chemický průmysl s vysokou energetickou náročností se potýká se značným poklesem objemu zakázek, protože zákazníci kvůli inflaci snižují své zásoby.



Odvětví se považuje za indikátor ekonomiky širšího regionu. Vyrábí materiálové komponenty používané v různých sektorech od automobilového průmyslu a stavebnictví až po zemědělství a textilní průmysl.



Pozitivní a negativní reakce byly u výrobců automobilů zhruba vyrovnané. Výhled výrobců strojů a zařízení se dále zhoršil, uvedl institut Ifo.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Začátkem letošního roku se německá ekonomika dostala do technické recese, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Ve druhém čtvrtletí podle prvního rychlého odhadu zůstal hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání s předchozím čtvrtletím beze změny, meziročně klesl o 0,2 procenta. Mezinárodní měnový fond (MMF) očekává, že v letošním roce německá ekonomika klesne o 0,3 procenta.