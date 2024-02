Moneta navýší poměr pro vyplácení dividend, LEX ČEZ II by se prozatím mohl obejít i bez usnesení ústavně-právního výboru a futures jsou zelené

Ministr financí Stanjura řekl, že LEX II by mohl být projednán ve 2. čtení v parlamentu i bez usnesení ústavně-právního výboru. Moneta zlepšila své střednědobé vyplácení dividend z 80 % na 90 %. Předseda Fedu Jerome Powell řekl, že Američané si možná budou muset počkat déle než do března, než centrální banka sníží úrokové sazby. Futures jsou zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.

Ministr financí Stanjura řekl, že LEX II by mohl být projednán ve 2. čtení v parlamentu i bez usnesení ústavně-právního výboru, protože lhůta pro jeho projednávání uplynula. Pro 3. čtení by však bylo usnesení výboru zapotřebí.



Management Monety v rámci pátečního konferenčního hovoru uvedl záměr navýšit v rámci střednědobého období výplatní poměr pro dividendu z 80 % na 90 % čistého zisku (z čehož vyplývá odhadovaný ~ 27% kumulativní dividendový výnos v letech 2023-25e). Dividendová politika banky se může změnit, pokud Moneta uvidí tržní příležitosti pro rychlejší růst. Střednědobý výhled banky zahrnuje předpoklad růstu úvěrů ve výši 3,4 % CAGR za období 2023-28.



JP Morgan opakuje neutrální doporučení na Monetu. Cílovou cenu zvyšuje na 110 Kč (vs. 107 předchozí).

Společnost Allwyn odsouhlasila investici do IWG a ovládne 70% podíl. Transakce by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2024.



Předseda Fedu Jerome Powell řekl, že Američané si možná budou muset počkat déle než do března, než centrální banka sníží úrokové sazby. Politici totiž čekají na další ekonomická data, která by potvrdila, že inflace skutečně klesá ke 2 %. „Nebezpečí příliš brzké změny sazeb spočívá v tom, že by naše práce nemusela být ještě úplně hotová,“ řekl Powell v pořadu 60 Minutes, který se vysílal v neděli večer v USA. "Prozíravé je dát tomu trochu času." Dluhopisy po vysílání prodloužily výprodej.



Čtyři z pěti britských podniků tvrdí, že vysoké účty za energie je donutí v příštích dvou letech zvýšit ceny, což signalizuje, že dopad evropské krize na domácnosti ještě nepolevil. Průzkum společnosti PricewaterhouseCoopers ukázal, že 81 % společností plánuje zvýšit cenu svých produktů nebo služeb, což je o něco více než podíl firem, které tak učinily za poslední dva roky.



Čínské akcie měly dnes další volatilní seanci po poklesu z minulého týdne, když investoři vyhodnotili nejnovější příslib tvůrců politik stabilizovat propadající akciový trh. Ukazatele akcií s malou kapitalizací se propadly, přičemž index CSI 1000 během dne ztratil až 8 %. Z hodnoty akcií v Číně a Hongkongu bylo vymazáno přibližně 7 bilionů dolarů od jejich vrcholu na začátku roku 2021, protože investoři se obávají zpomalení růstu a geopolitického napětí.