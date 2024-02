ČSÚ: Zahraniční obchod ČR skončil v roce 2023 v přebytku 122,8 miliardy Kč

Zahraniční obchod České republiky se zbožím vykázal za loňský rok podle předběžných údajů přebytek 122,8 miliardy Kč, v roce 2022 byl v deficitu 204,8 miliardy Kč. Pomohl menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem. V prosinci 2023 skončila bilance přebytkem 3,5 miliardy Kč, což je meziročně o 5,9 miliardy Kč lepší výsledek. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).



Meziročně klesl vývoz o 7,2 procenta na 317,7 miliardy Kč a dovoz o 8,9 procenta na 314,2 miliardy Kč. Meziměsíčně se po sezonním očištění zvýšil vývoz o 1,6 procenta a dovoz o 4,2 procenta. Prosinec roku 2023 měl o dva pracovní dny méně než prosinec roku 2022.



"Přestože celkový vývoz i dovoz meziročně nadále klesal, zachovala si obchodní bilance v prosinci kladný výsledek. Výraznější meziroční pokles jsme zaznamenali například u vývozu počítačů či strojů a zařízení. U dovozu došlo stejně jako v předchozím měsíci k poklesu zejména u elektrických zařízení a ropy a zemního plynu," uvedla vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jana Mazánková.



Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o sedm miliard Kč, a to v důsledku poklesu cen na světových trzích. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 4,4 miliardy Kč. Deficit obchodu s chemickými látkami a přípravky se meziročně zmenšil o 2,8 miliardy Kč. Nepříznivý vliv měl nižší přebytek obchodu s elektrickou energií o 9,2 miliardy Kč. Zvýšil se deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,2 miliardy Kč. Kladné saldo obchodu s pryžovými a plastovými výrobky kleslo o 1,2 miliardy Kč.