Peking zintenzivnil své úsilí zastavit poklesy akcií, Orlen prodal aktiva společnosti Lotos pod cenou a futures jsou zelené

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,8 % a DAX +0,4 %.

Dceřiná společnost , Euroklimat, kupuje polskou společnost na energetické služby Instal Bud Pecyna.



Developer CTP oznamuje úspěšné umístění zeleného dluhopisu v hodnotě 750 milionů EUR s 6letou splatností a 4,750% fixním kupónem (střední swap +220 bps). Dluhopisy byly vypořádány a přijaty k obchodování na Euronext Dublin dne 5. února 2024.



Čínské akcie posílily, když Peking zintenzivnil své úsilí zastavit poklesy řadou politických oznámení, včetně příslibu státního fondu podpořit nákup akcií. Prezident Si Ťin-pching by měl podle lidí znalých této záležitosti také jít na brífink čínských regulátorů o finančních trzích, který zdůrazňuje naléhavost podpořit klesající akcie v Pekingu.



Po dvou seancích velkých výprodejů se americké státní dluhopisy v asijském obchodování ustálily. 10letý výnos vyskočil během pátku a pondělí o přibližně 27 bazických bodů, což je největší dvoudenní nárůst od června 2022. Prodejní tlak odráží měnící se postoje na vyhlídku snížení úrokových sazeb Fedem po silných ekonomických datech a komentářích centrální banky.



Hlavní ekonom Bank of England Huw Pill uvedl, že úrokové sazby by letos mohly klesnout jako „odměna“ za snížení inflace. Pill uvedl, že výpůjční náklady jsou na dobré cestě ke snížení, dokud bude inflace klesat podle očekávání – a že index spotřebitelských cen nemusí klesnout až k 2% cíli, než se začne se škrty. Měnová politika je nyní „na jiné cestě, než jsme byli v průběhu minulého roku,“ řekl.



Polská ropná společnost Orlen prodala aktiva společnosti Lotos nejméně o pět miliard zlotých (28,8 miliardy Kč) levněji, než byla jejich odhadovaná hodnota. Uvedl to dnes polský nejvyšší kontrolní úřad (NIK) a dodal, že vyzve k přešetření fúze obou společností, která se uskutečnila v roce 2022.

Soukromá investiční společnost Blackstone zvažuje nabídku na výrobce kosmetiky L'Occitane International. Uvedla to dnes agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Blackstone podle zdrojů provádí předběžnou hloubkovou kontrolu ve firmě. Uvažuje také o možnosti spojit se při odkupu s předsedou správní rady L'Occitane, miliardářem Reinoldem Geigerem. L'Occitane by ale podle zdrojů mohla přilákat i další zájemce. Jednání jsou zatím v počáteční fázi a není jisté, zda skončí nabídkou. Firma má sídlo v Lucembursku, s jejími akciemi se od roku 2010 obchoduje v Hongkongu. Podle dnešní závěrečné ceny akcií je hodnota podniku 38,4 miliardy hongkongských dolarů (114,1 miliardy Kč).



Americká společnost Snap, majitel aplikace pro posílání multimediálních zpráv Snapchat, zruší 530 pracovních míst. To odpovídá zhruba deseti procentům celkové pracovní síly. Oznámila to firma v dnešním prohlášení. Oznámení firmy naznačuje, že vlna propouštění v technologickém sektoru v roce 2023 může pokračovat, protože firmy se nadále potýkají s ekonomickou nejistotou, upozornila agentura Reuters.



Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje uvést svou indickou divizi na burzu a získat prodejem jejích akcií nejméně tři miliardy dolarů (zhruba 70 miliard Kč). Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Transakce by se mohla stát největší primární veřejnou nabídkou (IPO) na indickém akciovém trhu. Divize Hyundai Motor India se nyní podle zdrojů nachází v počáteční fázi jednání o primární veřejné nabídce akcií. Hyundai je se zhruba 15procentním podílem dvojkou na indickém automobilovém trhu.