Analytici: Globální trhy čeká brzy největší příliv zkapalněného zemního plynu

Globální trhy čeká už brzy největší příliv dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), což bude mít rozsáhlé a trvalé dopady. Nové dodávky pravděpodobně způsobí do konce roku 2026 na trhu delší období převisu nabídky, který přetrvá až do roku 2030 a který může výrazně snížit ceny. S odvoláním na zprávu investiční banky RBC Capital Markets to dnes uvedl server zpravodajské televize CNBC.



"Vlna nových dodávek LNG, dosud největší, v příštích letech změní globální trh. Důsledky budou širší než v případě předchozího růstu vzhledem k rostoucímu propojení regionálních trhů po rusko-ukrajinském konfliktu," uvedli analytici RBC.



Letos přitom stále více analytiků upozorňuje, že slabý růst poptávky spolu s blížícími se vlnami nové vývozní kapacity by mohl způsobit masivní převis nabídky na trhu. Zatím není jasné, zda se poptávka zvýší tak, aby dokázala absorbovat plánované nové vlny dodávek.



Nadměrná nabídka a nízké ceny podtrhují nepříznivou náladu na trhu s LNG, uvedl analytiky společnosti Rystad Energy Masanori Odaka. Dodavatelé v současnosti stále více upřednostňují LNG pro přepravní využití před arbitrážními příležitostmi. Komoditní arbitráž je obchodní strategie, kdy obchodník nakupuje a prodává komodity na různých trzích, aby využil cenových rozdílů a dosáhl zisku.Tedy buď koupí komoditu v jedné geografické oblasti, kde je levnější, a prodá ji v oblasti, kde je dražší, nebo komoditu nakupuje v době, kdy je cena nízká, a s jejím prodejem počká až cena vzroste.



Za posledních deset let se globální obchod s LNG zdvojnásobil. Loni se zvýšil na více než 400 tun ze zhruba 240 tun v roce 2014, uvedla RBC Capital. Z velké části to způsobilo přerušení dodávek ruského plynu do Evropy sítí plynovodů. Někteří obchodníci vnímali geopolitické riziko jako příležitost na trhu.



Banka odhadla, že globální kapacita zkapalňování, tedy celkové množství LNG, které je možné ročně vyprodukovat, vzroste do konce desetiletí zhruba o 50 procent. Pozici největších dodavatelů si udrží Spojené státy a Katar, jejich společný podíl na trhu v roce 2030 dosáhne téměř 50 procent.



Mnoho soukromých společností i státních subjektů má v plánu zvýšit kapacitu, a to nejen kvůli tomu, aby podpořily spotřebu v Evropě, ale i kvůli očekávanému růstu spotřeby v Asii. Region Asie a Tichomoří je největším dovozcem LNG a očekává se, že poptávka tam poroste v průměru o pět procent ročně. Čína, Indie a Jižní Korea by na tomto růstu měly mít podíl zhruba 70 procent.



Ceny LNG k překvapení některých obchodníků zatím nezaznamenaly výraznější výkyvy, navzdory eskalaci geopolitického napětí. To je možná znamením toho, že je po celém světě dostatek zdrojů, které mohou zmírnit případný dočasný výpadek z Blízkého východu, řekla CNBC ředitelka společnosti Woodside Energy Meg O'Neillová.



Mezinárodní agentura pro energii (IEA) upozornila, že v odvětví LNG hrozí další problémy, které by mohly ovlivnit globální trhy. Na severní polokouli se blíží zima a stávající kontrakty na dodávky ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu skončí na konci letošního roku. To by mohlo znamenat konec všech dodávek plynu z Ruska do Evropy přes Ukrajinu a mohlo by to vyžadovat vyšší dovoz LNG do Evropy v příštím roce, stejně jako napjatější globální bilanci.