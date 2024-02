Skvělý report za předešlý kvartál poslal akcie Palantir Technologies výše o 30,74 %

Druhá obchodní seance v šestém týdnu letošního roku přinesla minimální změny na indexech, což mohlo být způsobeno absencí důležitých makro ekonomických událostí či menším počtem korporátních výsledků.



V kladných hodnotách se po většinu dne udržoval průmyslový Dow Jones Industrial Average, který nakonec posílil o 0,4 %. Na opačném straně výkonu byl technologický index Nasdaq 100 , jenž umazal druhý den v řadě, tentokrát 0,2 %.



Nejslabším sektorem byly informační technologie, které odepsaly okolo 1 %. Sektor a současně i technologický index táhly jižním směrem akcie výrobců grafických karet/čipů, kdy například umazala 1,60 %, AMD kleslo o 3,64 % a Technology nechaly v trhu 2,74 %.



Akcie softwarové společnosti Palantir Technologies vzrostly po reportu za čtvrté čtvrtletí loňského roku o více jak 30 %. Čistý zisk na akcii překonal odhady analytiků Wall Street o 5 % a to vše při tržbách, které byly v rámci odhadů. Klíčovou roli sehrála poptávka po AI produktech.



Slušné výsledky za 4Q24 zaevidoval Simon Property Group, který je známý především jako největší vlastník nákupních a retailových center na území Spojených států. Čistý zisk na akcii překonal konsensus o 16 % a to při tržbách 1,527 mld. USD, tedy vyšších oproti odhadům o 10 %, SPG US +4,83 %.



EUR/USD 1,0752, EUR/CZK 24,94, USD/CZK 23,19, WTI 73,47 USD/barel, Brent 78,70 USD/barel