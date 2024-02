Vítězem seance byl průmyslový Dow Jones Industrial Average

Úvodní obchodní seance v tomto týdnu na Wall Street se odehrála bez výraznějších makro ekonomických událostí, nicméně to neznamenalo obchodování bez zajímavých pohybů na některých titulech.



Indexy se v průběhu dne pohybovaly kolem pátečních zavíracích hodnot, kdy v nejlepší kondici nakonec byl průmyslový Dow Jones Industrial Average, který přidal 0,3 %.



Akcie Arm Holding pokračovaly v úžasné rally, když dnes posílily o přibližně 30 % a obchodovaly se na šestinásobku denního obchodovaného průměru. Za poslední tři dny na Wall Street akcie Arm přidaly okolo 100 % své hodnoty. Za takto robustním růstem stojí výsledky z minulého týdne, kdy kromě splnění tržeb a čistého zisku na akcii hraje svou roli i pobláznění investorů kolem AI.



Expedia Group poskočila o více jak 2 % díky novým investičním doporučením několika analytiků. Například analytik společnosti Susquehanna Financial Group zvýšil svou 12M cílovou cenu ze 120 USD na 145 USD. Cílovou cenu společně s novým doporučením představil i analytik Morningstar, když cenu posunul výše ze 178 USD na 185 USD a z doporučení držet se nově stalo nákup.



V průběhu seance, kdy posílila i o více jak 20 USD, překonala společnost další významný milník, a to překonání Amazonu co do velikosti tržní kapitalizace a zařadila se na čtvrtou nejhodnotnější firmu za , a Alphabet. Akcie přidaly další ziskový obchodní den v měsíci, ovšem ani to nestačilo na udržení čtvrté pozice z pohledu tržní kapitalizace a opět posun za .



EUR/CZK 25,27, USD/CZK 23,44, EUR/USD 1,0780, WTI 76,82 USD/barel, Brent 81,84 USD/barel, Troyská unce zlata 2.019 USD