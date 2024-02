Automobilka Renault se loni vrátila k zisku

Francouzská automobilka loni hospodařila s čistým ziskem 2,315 miliardy eur (téměř 59 miliard Kč) po ztrátě 716 milionů eur v předchozím roce, kdy výsledky podniku zasáhly náklady související s odchodem z Ruska. Tržby společnosti se zvýšily o 13 procent na 52,4 miliardy eur.



Automobilka rovněž uvedla, že hodlá za loňský rok vyplatit dividendu ve výši 1,85 eura na akcii. To představuje výrazný nárůst oproti předchozímu roku, kdy firma akcionářům vyplatila 0,25 eura na akcii.



"Navržená dividenda demonstruje naši důvěru v naši schopnost pokračovat v růstu," uvedl podle agentury Reuters finanční ředitel podniku Thierry Pieton. Automobilka již dříve oznámila, že v loňském roce zvýšila prodej o devět procent na 2,24 milionu vozů. Zaznamenala tak první celoroční nárůst prodeje za posledních pět let.



Společnost se předloni stáhla z Ruska v reakci na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Firma v květnu 2022 prodala svůj většinový podíl v ruské automobilce Avtovaz ruskému státnímu institutu NAMI za symbolický jeden rubl s opcí na jeho zpětný odkup během šesti let.