Michael Burry v době pokračujících výprodejů na čínském trhu zvyšuje sázku na tamní technologie

Hedge fondový manažer Michael Burry, známý z filmu Big Short (Sázka na nejistotu), v posledních měsících navýšil sázky na čínské technologické giganty Alibaba Group a JD.com , a to i přes pokračující propad čínských akciových trhů.



Alibaba je nyní největší pozicí společnosti Scion Asset Management poté, co Burryho investiční společnost v období končícím 31. prosince zvýšila svůj podíl v tomto gigantu elektronického obchodu o 50 %, jak vyplývá z nejnovějšího hlášení firmy 13F. Ačkoli podíl činil pouze 5,81 milionu dolarů, jedná se o výrazně kontrariánskou sázku na největšího čínského internetového prodejce. Menší konkurent JD.com byl druhým největším podílem společnosti Scion ve výši 5,79 milionu USD poté, co firma zvýšila svou pozici o 75 000 akcií.



Sázky se zatím příliš nevyplácejí. Alibaba se od počátku roku propadla o 5 % a JD.com se propadl o téměř 20 % s tím, jak globální finanční manažeři ruší pozice v čínských akciích v souvislosti s pokračující realitní krizí a zpomalujícím růstem ekonomiky.

Není to poprvé, co Burry, který se proslavil předpovědí krachu na trhu s bydlením v USA v roce 2008, vsadil na tyto společnosti. Koncem roku 2022, když se Čína dostávala z pandemie, pořídil akcie společností Alibaba a JD.com kótovaných na newyorské burze. Své pozice nakonec uzavřel ve druhém čtvrtletí roku 2023, aby je o několik měsíců později znovu otevřel.

Zdroj: Bloomberg

Z čínských a hongkongských akcií vymazalo přibližně 6,5 bilionu dolarů tržní hodnoty oproti vrcholu v roce 2021, což podtrhuje problém, kterému Peking čelí, když se snaží zastavit pokles důvěry investorů.



Zahraniční investoři v novém roce neúnavně prodávají čínské pevninské akcie. Podle údajů agentury Bloomberg globální fondy v lednu prostřednictvím obchodních vazeb s Hongkongem vyvedly akcie v čisté hodnotě 14,5 miliardy jüanů (2 miliardy USD) a prodloužily tak svou prodejní na rekordní šestý měsíc.



Americký správce peněz GW&K Investment Management, který vsadil na Čínu, minulý měsíc uzavřel svůj akciový fond pro rozvíjející se trhy. Přední čínský makro hedgeový fond Banxia minulý měsíc s prohlubující se krizí snížil pozice v akciích, když uznal, že chybně vsadil na rychlé hospodářské oživení.

Burry nebyl jediným správcem fondu, který v minulém čtvrtletí nakupoval akcie Alibaby. Společnost byla největším novým nákupem pro Canada Pension Plan Investment Board. Na druhé straně společnost Tiger Global Management opustila svou pozici v maloobchodním prodejci a prodala 1,48 milionu akcií v hodnotě 128 milionů USD.



Burryho firma mezitím ve čtvrtletí opustila všechny své medvědí pozice a místo toho nakupovala akcie napříč odvětvími včetně zdravotnictví, financí a samozřejmě technologií.

Zdroj: Bloomberg