Bloomberg: Znečišťovatelé v Jižní Koreji profitují z emisních povolenek

Jihokorejské firmy, které nejvíce znečišťují ovzduší, získaly za osm let z prodeje nevyužitých povolenek na oxid uhličitý (CO2) 475 miliard wonů (8,3 miliardy Kč). S odvoláním na údaje skupiny na ochranu klimatu Plan 1.5 o tom informuje agentura Bloomberg. Jižní Korea se stala jednou z prvních zemí v Asii, která před osmi lety zahájila systém obchodování s emisemi.



Deset největších znečišťovatelů v letech 2015 až 2022 prodalo povolenky na téměř 22 milionů tun emisí. Národní systém emisních povolenek zahrnuje téměř 700 společností. V letech 2021 a 2022 měl podle analýzy Plan 1.5 systém obchodování s povolenkami přebytek celkem 39,2 milionu tun. To odpovídá zhruba šesti procentům celkových emisí Jižní Koreje za rok 2022.



Zemi se prozatím nepodařilo přimět průmyslové znečišťovatele, aby méně znečišťovali, protože bylo dodáno příliš mnoho povolenek, většinou zdarma. Analýza vytváří další tlak na vládu, aby zlepšila program, který je hlavním pilířem závazku země snížit do roku 2030 vypouštění emisí skleníkových plynů o 40 procent proti úrovni z roku 2018.



"Jihokorejský systém obchodování s emisními povolenkami neplní svůj hlavní účel, kterým je donutit podniky s vysokou náročností na emise oxidu uhličitého platit za znečišťování," uvedl programový ředitel Plan 1.5 Kwon Kjon-krak. "Celková výše přídělů v roce 2030 by měla být ze současné úrovně snížena přibližně o 30 procent, jinak bude systém pro tyto společnosti nadále nástrojem k vydělání peněz."



Vláda loni v říjnu uvedla, že po konzultacích se zúčastněnými stranami plánuje zpřísnit nastavení celkové výše emisních povolenek, aby zvýšila motivaci podniků ke snižování znečištění.



Nejvíce emisí v zemi vypouští ocelárna Posco. V roce 2022 firmě zůstaly nevyužité povolenky kvůli tajfunu, který omezil výrobu. Podnik v tom roce proto vydělal na prodeji povolenek 31,1 miliardy wonů, zatímco v roce 2021 nakoupila povolenky za 21,3 miliardy wonů.



Emisní povolenky v Jižní Koreji za poslední rok zlevnily zhruba o 43 procent na 9130 wonů (160 Kč) za tunu. To je zlomek ceny v Evropské unii, která má největší systém obchodování s emisemi na světě.



Podle údajů společnosti LSEG hodnota globálních trhů s emisními povolenkami v loňském roce dosáhla rekordních 881 miliard eur (22,3 bilionu Kč), ve srovnání s předchozím rokem se zvýšila o dvě procenta. Na globálních trzích loni změnily majitele povolenky asi na 12,5 miliardy tun emisí oxidu uhličitého, což bylo zhruba stejně jako v roce předchozím.



Hodnota evropského obchodního systému ETS se loni zvýšila o dvě procenta na 770 miliard eur. Cena povolenek v EU loni v únoru stoupla na rekordních více než 100 eur (2530 Kč) za tunu. Ke konci roku ale klesla kvůli slabé poptávce od průmyslových odběratelů a z energetického sektoru. Klesající trend pokračoval i na začátku letošního roku, kdy se cena snížila pod 60 eur za tunu.