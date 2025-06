CSG umístila dluhopisy za 10 miliard korun. Výnos použije na expanzi i inovace

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) dokončila emisi zajištěných dluhopisů za deset miliard korun. Peníze z dosud největší korporátní emise na tuzemském dluhopisovém trhu využije na posílení kapitálové struktury a investice do inovací a expanze, uvedl mluvčí CSG Andrej Čírtek.



Dluhopisy s nominální hodnotou 10.000 korun, pevným úrokovým výnosem 5,75 procenta ročně a splatností pět let CSG nabídla dnes. "Na českém dluhopisovém trhu se skutečně jedná o zatím největší emisi - děkujeme drobným českým investorům i institucím za důvěru, kterou nám projevili, a za podporu našich aktivit v klíčových odvětvích, jako je obranný průmysl, letectví či automotive," uvedl finanční ředitel CSG Zdeněk Jurák.



Emisi koordinovala Česká spořitelna za podpory konsorcia bank včetně J&T Banky, , PPF banky a UniCredit Bank. S dluhopisy se bude obchodovat na regulovaném trhu pražské burzy.



Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, výrobce radarů Retia nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Výrobní závody má CSG vedle Česka a Slovenska také ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA. Zaměstnává víc než 14.000 lidí.



Loni CSG podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 13,2 miliardy Kč). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy Kč). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.



Do tržeb čtyř miliard eur CSG počítá i prosincový výsledek výrobce malorážkové munice Kinetic Group, kterého koupila loni v listopadu. S výsledky Kinetic Group za celý rok 2024 vykázala CSG tržby 5,2 miliardy eur (130,6 miliardy Kč).