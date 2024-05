Gen očekává pro fiskální rok 2025 příjmy u 4 miliard dolarů. Roli prezidenta opouští Ondřej Vlček

Gen digital oznámila finanční výsledky za 4. čtvrtletí fiskálního roku 2024, tedy od ledna do března 2024 a také za celý fiskální rok 2024. Čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2024 zároveň završilo první celý fiskální rok firmy od sloučení Avastu a společnosti NortonLifeLock a vzniku Genu. Odchod z funkce prezidenta oznámil Ondřej Vlček.

„Pro Gen to byl stěžejní rok. Sloučili jsme naše portfolio a představili inovativní řešení, která umožňují našim zákazníkům naplno a s jistotou využívat digitální svět. V návaznosti na dosavadní výsledky víme, že v oblasti kyberbezpečnosti spotřebitelů se před námi otevírají obrovské příležitosti. Jsme odhodláni v tomto neustále připojeném světě i nadále poskytovat řešení zaměřená na člověka, která chrání proti stále se vyvíjejícím hrozbám,” komentuje generální ředitel společnosti Gen Vincent Pilette.

Gen za Q4 fiskálního roku 2024 oznámil celkové tržby 967 mil. USD. Meziročně vzrostly o 2 % v USD a 3 % při konstantních měnových kurzech. Objem fakturace (tzv. bookings) dosáhl výše 1044 mil. USD a vzrostl o 2 % v USD a 3 % při konstantních měnových kurzech. Provozní výnosy podle GAAP činily 400 mil. USD a vzrostly o 12 %. Provozní výnosy mimo GAAP dosáhly výše 569 mil. USD a vzrostly o 5 % v USD a 6 % při konstantních měnových kurzech. Provozní peněžní tok činil 1398 mil. USD.

Pokud jde o celý fiskální rok 2024, celkové tržby činily 3812 mil. USD a vzrostly o 14 % v USD a 15 % při konstantních měnových kurzech. Objem fakturace (tzv. bookings) dosáhl výše 3861 mil. USD a vzrostl o 15 % v USD a 14 % při konstantních měnových kurzech. Provozní výnosy podle GAAP činily 1122 mil. USD a klesly o 9 %. Provozní výnosy mimo GAAP dosáhly výše 2221 mil. USD a vzrostly o 21 % v USD a 22 % při konstantních měnových kurzech.

Výhled pro fiskální 1Q25 a celý rok 2025

V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2025 Gen očekává celkové tržby v rozmezí 960–970 mil. USD. Za celý fiskální rok 2025 očekává Gen celkové tržby v rozmezí 3890–3930 mil. USD.

Ondřej Vlček opouští roli prezidenta

Společnost oznámila, že Ondřej Vlček po úspěšné integraci firmy odstupuje ze své funkce prezidenta, které se ujal po sloučení Avastu a společnosti NortonLifeLock v roce 2022. „Ondřej Vlček se bude i nadále podílet na chodu Genu jako člen představenstva,“ uvedla firma.

„Po téměř třech desetiletích obrovského růstu a učení nastal čas, abych se rozloučil s /Gen. A jaká to byla jízda! pro mě začínal v roce 1995 jako sedmičlenný tým v komunistickém paneláku na okraji Prahy a byl pro mě víc než jen pracoviště. Byl to odrazový můstek pro sny poháněné ambicemi. V těchto raných dnech, kdy si internet začal razit cestu do každodenního života, jsme věděli, že naše práce v oblasti kybernetické bezpečnosti není jen důležitá. Bylo to zásadní. Stále si živě pamatuji, jak jsem bojoval s nechvalně známými viry jako ILoveYou, Nimda, Blaster a CodeRed. Software našeho malého týmu vyřadil všechny z nich, chladně! Byli jsme nezastavitelní! Moje kariéra se vyvíjela s tím, jak se společnost rozšiřovala. Od softwarového vývojáře přes vedoucího týmu až po hlavního architekta, technického ředitele a provozního ředitele – každá role nabízela nové výzvy a příležitosti. Nakonec jsem v roce 2019 převzal otěže jako generální ředitel. V té době už byl silou, se kterou se muselo počítat, byl veřejně obchodovatelný, zaměstnával více než 1 500 zaměstnanců ve 20+ lokalitách a obsluhoval 400 milionů+ uživatelů po celém světě,“ začal svou „zpověď na osobním LinkedInu Vlček.

„Nástup do role generálního ředitele s sebou přinesl řadu výzev, zejména s nástupem pandemie Covid. Když jsem se přizpůsoboval radikálně se měnícímu světu, učinil jsem několik obtížných rozhodnutí, abych zajistil naši odolnost a neustálý růst, přičemž jsem se vždy snažil dodržovat naše základní hodnoty a udržovat týmového ducha. Klíčový okamžik nastal, když jsme s Vincent Pilette začali diskutovat o možnosti sloučení Avastu s NortonLifelock. To, co začalo jako neformální rozhovor mezi dvěma nově jmenovanými prvními generálními řediteli, vyústilo v září 2022 v dohodu v hodnotě několika miliard dolarů a vytvoření společnosti Gen. Tato fúze byla nejen strategickým úspěchem, ale také osobním milníkem. Během tří let mého působení ve funkci generálního ředitele se cena akcií Avastu více než ztrojnásobila, což je jasným ukazatelem našeho společného úspěchu,“ pokračuje Vlček.

„Po založení společnosti Gen jsem zůstal v roli prezidenta a zaměřil jsem se na zajištění hladké integrace našich společných silných stránek. Tato práce je však nyní dokončena a tím mé poslání zde v podstatě končí,“ uzavřel a zvláštní poděkování posílá k Pavlu Baudišovi, Edovi Kučerovi, Johnu Schwarzovi, Stecklerovi a Vincentu Pilette.