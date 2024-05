Víkendář: Lee čeká dramatický pokles inflace a dobrý rok pro akcie

Tom Lee z Fundstrat Global Advisors se podle CNBC domnívá, že investoři jsou vůči akciím stále příliš opatrní. Investor pak vysvětloval, že podle něj dojde k prudkému poklesu inflace, který se odrazí i na vývoji na akciovém trhu. Tento pokles se přitom dá předpokládat na základě toho, co doposud vedlo k „tvrdohlavě vyšší inflaci“.



Lee míní, že ceny nemovitostí procházejí stabilizací a růst nájmů se vrací k dříve běžnému tempu, tato oblast v oficiálních číslech stále roste přibližně o 6 %. Vyšší inflaci měřenou indexem spotřebitelských cen pak zvedá rovněž pojištění motorových vozidel. Zde podle experta skutečně skokově vzrostly sazby pojistného, dá se však čekat jejich normalizace, a to se projeví i na celkové inflaci. „Někdy ve druhé polovině letošního roku“ se tak kvůli ochlazení inflace v obou z těchto případů dá čekat i „dost dramatický pokles inflace celkové“.



Lee se také domnívá, že trh práce se již nepřehřívá tak, jako tomu bylo dříve. To dává rovněž větší prostor pro pokles inflace. Akcie si také v dubnu prošly určitou korekcí a celkově to podle experta nyní kreslí lepší obrázek pro další vývoj na tomto trhu. K tomu na CNBC dodali, že šéf Fedu Jay Powell ve svých projevech nezmiňuje možnost růstu sazeb a spíše se zdá, že se upíná k jejich poklesu. Lee míní, že americká centrální banka vidí současnou výši sazeb jako celkově dost vysokou a proto její zástupci hovoří spíše o jejich poklesu. Vyšší dlouhodobé sazby také vyvolávají znatelný tlak na regionální banky. „Cena peněz je docela vysoko, zejména ve srovnání s okolním světem. Monetární politika je znatelně restriktivní,“ míní investor.



Bank of America ukazuje v následujícím grafu výkony akcií regionálních bank relativně k výkonům akcií bank velkých. Jak píše BofA, v prvním případě šlo o kontrariánské sázky s tvrdým přistáním. Akcie malých bank leží totiž v tomto srovnání na nejnižších úrovních od roku 2009:





Zdroj: X



Na CNBC hovořili i o tom, jak vidí současný ekonomický vývoj Warren Buffett. Z jeho projevu na valné hromadě totiž podle CNBC může být znatelná určitá zdrženlivost či dokonce obavy. Lee k tomu uvedl, že on sice Buffettův pohled chápe, ale zisky obchodovaných společností rostou, v ekonomice existuje stále potenciál pro růst poptávky, zvedají se investice firem a stranou akciového trhu nadále zůstává hodně hotovosti. Profil rizika a možné návratnosti je tak podle experta na americkém trhu velmi dobrý. K tomu dodal, že „Warren možná hledí deset let do budoucnosti, kde může být namístě větší opatrnost, ale následující rok vypadá dobře.“



Zdroj: CNBC, X